هل تظهر مشاكل شاشات آيباد برو في ماك بوك برو

تختلف تقنيات الشاشات المستخدمة في المنتجات الذكية بشكل كبير، وقد عُرفت حواسيب آيباد المحمولة بقدومها مع شاشات ممتازة من حيث الدقة، والسطوع، ومعدل التحديث. وقد حصلت تلك الشاشات على تحديثًا ضخمًا في الإصدار السابق، ويتكرر الوضع مع حواسيب ماك بوك برو.

وذذلك حيث إن آبل قد أطلقت إصدار 12.9 إنش من آيباد برو الأخير مع شاشة من نوع Mini LED، وهو نوع مشابه لشاشات OLED التي نراها في الهواتف واللوحيات الرائدة.

وبالفعل، قدم إصدار Mini LED من آيباد برو تحسينات كبيرة على جودة المحتوى، خصوصًا عند تفعيل وضع HDR. ولكن عانت شاشات ماك بوك برو من هذا النوع من بعض المشاكل والصعوبات.

اقرأ أيضًا: تقنية HDR وتحسينها لجودة المحتوى المرئي

وذلك حيث إن شاشات Mini LED تضم الآلاف من مشغلات LED أسفل الشاشة، وهي أصغر من تلك التي تستخدم في أجهزة التلفاز بأنواعها، وهذه هي طريقة عمل هذا النوع من الشاشات بشكل عام.

وبالرغم من أن آبل تقدم بالفعل أفضل جودة ممكنة للشاشات، إلا أن بعض العيوب التي ظهرت في آيباد برو قد تظهر أيضًا في حواسيب ماك بوك برو المزودة بنفس التقنية. ومن أبرز تلك العيوب هي الهالة البيضاء التي تظهر حول أي عنصر داخل الشاشة في حالة انخفاض الإضاءة المحيطة.

اقرأ أيضًا: تقنية HDR وتحسينها لجودة المحتوى المرئي

شاشات Micro LED في ماك بوك برو

بالرغم من أن هذه المشكلة كانت مزعجة إلا أنها لم تكن قاتلة لتجربة الاستخدام. لكن من ناحية أخرى فإن المستخدمين قد لا يتقبلون وجودها في ماك بوك برو يأتي بسعر 6,000 دولار أمريكي، والذي يباع على أنه جهاز مصمم ومخصص للمحترفين.

ولعل مشكلة الهالة البيضاء ليست الوحيدة، حيث إن مشكلة التظليل قد ظهرت أيضًا في شاشات MicroLED في آيباد برو. وتظهر هذه المشكلة على شكل ظل خفيف يظهر عند حواف الشاشة. كما أن هذه المشكلة ليست كبيرة نظرًا لأن نظر المستخدم يركز على منتصف الشاشة عادةً.

اقرأ أيضًا: ماك بوك برو يمثل اعترافًا من آبل بأخطائها

ومن المثير للاهتمام هو ظهور هذه المشكلة في شاشة Pro Display XDR أيضًا. وهي شاشة فاخرة ومكلفة من آبل. ولكن ومن ناحية أخرى فإنها تظل غير مؤثرة على المستخدم العادي.

ولكن تعود التساؤلات عند الحديث عن جهاز سعره يصل إلى 6,000 دولار أمريكي! هل مشاكل الهالة البيضاء والظلال المحيطة بالحواف ستكون مقبولة؟ أم أنها وبطريقة ما لن تتواجد في حواسيب ماك كما تواجدت في لوحيات آيباد.

اقرأ أيضًا: عمر البطارية يمثل علامة استفهام كبيرة لأجهزة ماك بوك