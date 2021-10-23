منع الإعلانات من تتبعك عبر آيفون بسهولة

تهتم أجهزة آيفون كثيرًا بحماية خصوصية مستخدمينها، ولذلك فإنها تعمل بشكل مستمر على تقديم خصائص تحميها.

وقد قامت آبل في التحديث الأخير بتقديم مجموعة مميزات جديدة تهدف لمنع الإعلانات والشركات الخاصة بالإعلانات من تتبع مستخدمي آيفون.

وتساعدك إحدى هذه المميزات في منع الإعلانات من تتبعك عبر الإنترنت، وهذا يعني أنك عندما تبحث عن قطعة ما، فإن مواقع الإعلانات لن تعرف أنك بحثت عنها وبالتالي تظهر لك الكثير من الإعلانات حول هذه القطعة.

منع الإعلانات من تتبعك عبر خاصية آيفون الجديدة

تعتمد آبل على خاصية App Tracking Transparency لمنع التطبيقات من تتبعك عبر جميع المواقع واستخداماتك للهاتف والإنترنت.

وتعمل هذه الطريقة عبر جعل التطبيقات تخبر آبل بالصلاحيات التي ترغب في الوصول إليها، ومن ثم يستطيع المستخدم منع التطبيق من تتبعه أو لا.

لذلك عندما تقوم بفتح أحد التطبيقات التي تحاول تتبعك عبر الإنترنت، فإن النظام يوجه لك سؤالًا حول رغبتك في ترك التطبيق يتتبعك أم لا.

ويمكنك أن تستخدم التطبيق حتى وإن قمت بالضغط على عدم التتبع، لذلك يمكنك أن تختار ما ترغب به دون خوف من عمل التطبيق.

وتطبق هذه الصلاحيات والأسئلة أيضًا على تطبيقات آبل التي قامت بتطويرها بشكل ذاتي بعيدًا عن المطورين الخارجين.

لذلك لا توجد استثناءات لهذه القاعدة وهذه الخاصية، ويمكنك تعديل صلاحيات التطبيقات وجعل التطبيقات تتبعك كما ترغب.

ويمكنك التحكم في هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

إذا كانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل التطبيق، فإن النظام يوجه لك سؤلًا إن كنت ترغب في تركه يتتبعك.

وإما إن كنت ترغب في تعديل صلاحيات التطبيقات الأخرى ومعرفة التطبيقات التي تتبعك، فإنك تستطيع ذلك عبر التالي:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في الهاتف، ومن ثم اختر الخصوصية وبعد ذلك التتبع، ويمكنك إغلاق خاصية التتبع عن جميع التطبيقات.

وذلك عبر اغلاق خاصية التتبع عبر جميع التطبيقات معًا، وهذا يعني أنك لن ترى سؤال السماح للتطبيق بتتبعك أم لا.

وتوجد مجموعة أخرى من الخصائص التي يمكنك استخدامها في آيفون لتتمكن من منع التطبيق من تتبعك أو الوصول إلى بياناتك.

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