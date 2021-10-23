مقارنة بين ماك بوك آير و آيباد برو 2021

أصبح الاختيار بين حواسيب آبل المحمولة وتحديدًا ماك بوك آير و آيباد برو 2021 أمرًا صعبًا، وذلك بعد استخدام آبل لمعالج M1 الموجودة في ماك بوك آير مع حواسيب آيباد برو الجديدة.

ويزداد الأمر صعوبة عندما تفكر في اقتناء الحجم الأكبر من حواسيب آيباد برو والذي يأتي بحجم 12.9 بوصة وهو يقترب من حجم ماك بوك آير ذو ال13 بوصة.

ولكن هذا لا يعني أن ماك بوك آير أصبح ضعيفًا حتى نقارنه مع آيباد، حيث يظل يحتفظ بقوته بفضل معالج M1.

وقد تمكن معالج M1 من رفع أداء ماك بوك آير ليصبح أفضل من المنافسين الذين يستخدمون نظام ويندوز.

وينتمي كلا الحاسوبين إلى الفئة ذاتها، حيث يستخدم كلاهما معالج M1 بالإضافة إلى كونهما خفيفان يمكنك التنقل بهما بسهولة.

الفرق بين مواصفات ماك بوك آير وآيباد برو 2021

وجه المقارنة ماك بوك آير M1 آيباد برو 2021 11 بوصة آيباد برو 2021 12.9 بوصة السعر المبدئي $ 999 799 1099 حجم الشاشة ( بوصة) 13.3 11 12.9 المعالج M1 معالج M1 M1 مساحات التخزين يبدأ من 256 جيجابيت وحتى 2 تيرابايت إما 128 جيجابايت أو 256 أو 512 أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت يبدأ من 128 جيجابايت وحتى 2 تيرابايت الكاميرا الخلفية لا توجد 12 ميجابكسل واسعة و10 ميجابكسل واسعة للغاية 12 ميجابكسل واسعة و10 ميجابكسل واسعة للغاية الكاميرا الأمامية 720p Facetime Cam 12 ميجابكسل تدعم تقنية Truedepth 12 ميجابكسل تدعم تقنية Truedepth الأبعاد ( بوصة ) 12 x 8.4 x 0.6 9.74 x 7.02 x 0.23 11.04 x 8.46 x 0.25 الوزن ( كيلوجرام ) 1.27 471 جرام 685 جرام المنافذ منفذين Thunderbolt وUSB 4 ومنفذ سماعة رأس منفذ USB C واحد مع Tunderbolt و USB 4 منفذ USB C واحد مع Tunderbolt و USB 4 تقنيات الاتصال Wifi 6 إتصال 5G اختياري مع Wifi 6 إتصال 5G اختياري مع Wifi 6

الفرق في الشاشة بين الجهازين

لم تكتفي آبل بتقديم معالج M1 في حواسيب آيباد برو الخاصة بها، بل قامت بتقديم شاشة تعتبر إحدى أفضل الشاشات الموجودة في أجهزة محمولة بشكل عام.

وقد استخدمت آبل شاشة Mini LED في حواسيب آيباد برو لتجعلها تتفوق على جميع المنافسين من ناحية جودة الشاشة.

لذلك إن كنت تهتم كثيرًا بجودة شاشة الحاسوب وترغب في الحصول على أفضل جودة ممكنة لها، فإنك يجب أن تحصل على حاسوب آيباد برو 12.9

استخدام الجهازين والأداء

لا يوجد اختلاف من ناحية أرقام الأداء بين معالج M1 في الجهازين، ولكن يعتبر نظام iPadOS أخف وأسهل من ماك، لذلك قد تشعر بأن آيباد برو أسرع قليلًا.

ولكن يظهر الاختلاف الحقيقي بين التطبيقات التي يدعمها كل نظام واستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح.

وبينما تستطيع الحصول على لوحة مفاتيح فيزيائية لأجهزة آيباد برو، إلا أنها ليست عميلة في التنقل مثل أجهزة ماك بوك آير.

وتحتاج لإمتلاك حقيبة تنقل كبيرة تحمل الآيباد مع لوحة المفاتيح الخارجية الخاصة به أو أن تحصل على حقيبة مزودة بلوحة مفاتيح.

وذلك يجعل استخدام ماك بوك آير في الكتابة والتنقل والأعمال المكثفة أفضل وأسهل بسبب التصاق لوحة المفاتيح مع الجهاز نفسه.

كما أن نظام ماك يمتلك بعض التطبيقات الغير موجودة والغير مجهزة لحواسيب آيباد، لذلك يجب أن تبحث عن تطبيقاتك التي تحتاجها بكثرة قبل اقتناء حاسوب آيباد آير.

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