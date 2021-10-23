مراجعة شاملة لجهاز Portal Go من فيسبوك

أطلقت شركة فيسبوك الجيل الثالث من جهاز اتصال الفيديو Portal Go، وهو عبارة عن شاشة عرض ذكية محمولة مصممة لجعل مكالمات الفيديو في منزلك أسهل. ويمثل الجهاز الجديد أول تحديث رئيسي للمجموعة منذ عام 2019.

مراجعة جهاز مكالمات الفيديو Portal Go

التصميم

يعد Portal Go جهازًا مصممًا لمكالمات الفيديو حيث يمكنك حمله والتنقل به بسهولة في جميع أنحاء منزلك. ويتم تثبيت الجهاز عبر حامل شحن عندما لا يكون قيد الاستخدام.

وعند ورود مكالمة، يمكنك إمساكه من خلال المقبض المخفي في الخلف والتنقل به أينما تريد. وتعتبر قابلية النقل لجهاز Portal Go من أبرز التحسينات التي تجعله أفضل كثيرًا من النماذج السابقة.

ويتميز الجهاز بتصميم خارجي جميل يتضمن حاوية قماشية رمادية اللون وزوايا مستديرة. وهذه الإضافات تجعل من السهل إمساك الجهاز أو وضعه في حضنك، وهو أمر مهم بالنسبة لجهاز من المفترض أن يكون محمولًا.

ويأتي الجهاز بشاشة بقياس 10.1 إنشات وبدقة 1280×800 بكسل، مع يتضمن ميزات مثل السطوع التلقائي وتعديل اللون والوضع الليلي الذي يقلل من كمية الضوء الأزرق في المساء.

وتوجد عناصر التحكم في الصوت في الجزء العلوي مع الزر الذي يعطل الكاميرا والميكروفون. ويتحول هذا الزر إلى اللون الأحمر عند تعطيلهما.

وإذا كنت تريد ترك الميكروفون قيد التشغيل دون الكاميرا، فإن بإمكانك تحريك الغطاء المدمج فوق العدسة لإغلاقها.

نتيجة لذلك لا يزال بإمكانك استخدام الأوامر الصوتية وإجراء المكالمات دون القلق من أن يراقبك أحد.

أداء مكالمات الفيديو عبر Portal Go

يتطلب استخدام Portal Go حساب من شركة فيسبوك، ويمكنك اختيار دمج حساب واتساب أو Workplace أيضًا.

ويأتي الجهاز بعدسة بزاوية واسعة تبلغ دقتها 12 ميجابكسل مقترنة بتقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل تلقائيًا على التحريك والتكبير لإبقائك في الإطار.

ويمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا على وجه شخص ما للتركيز عليه. وتعمل ميزة التحريك التلقائي والتكبير أو التصغير مع تطبيقات الفيديو التابعة لجهات خارجية مثل Zoom و GoToMeeting.

وتعتبر جودة الفيديو رائعة حيث تعمل جيدًا مع ظروف الإضاءة المختلفة، وحتى في ظروف الإضاءة الخافتة نسبيًا.

ويقوم الجهاز ايضًا بإجراء مكالمات فيديو واضحة. حيث يمكنك بسهولة سماع من تدردش معه سواء كنت أمام الشاشة مباشرة أو بعيدًا في الغرفة نفسها.

ويحتوي الجهاز على ميزة Watch Together التي تدعم مشاهدة الفيديوهات عبر خدمة Watch التابعة لشركة فيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك هناك ميزات تقنية الواقع المعزز مثل StoryTime و PlayTime. وتتيح لك التقنية إنشاء وجوه مضحكة أو إضافة خلفيات ملونة أو تغيير صوتك. وهذه الميزات تجعل المكالمات ممتعة ومسلية بشكل خاص للأطفال.

المواصفات والأداء

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين Portal Go الحالي والنماذج السابقة في أنه لا يحتاج إلى توصيله بمصدر للطاقة طوال الوقت.

ويأتي الجهاز بقاعدة شحن منفصلة تحتوي على منفذ USB-C للشحن. ويستطيع الجهاز تشغيل الموسيقى لمدة 14 ساعة إذا كانت الشاشة مغلقة. وما يصل إلى خمس ساعات من مكالمات الفيديو.

وتحتوي القاعدة الجديدة أيضًا على نظام مكبرات صوت محسّن لتشغيل الموسيقى عبر مكبر صوت البلوتوث المحمول.

ولكن الجهاز يدعم عدد محدود من خدمات بث الموسيقى التي تشمل سبوتيفاي و Tidal و Pandora و iHeartRadio .

وقد قامت فيسبوك بتحديث الشاشة الرئيسية للجهاز بحيث تتيح لك المزيد من التخصيص. ويوجد صف علوي يعرض جهات الاتصال التي تتصل بها كثيرًا بالإضافة إلى إشعارات المكالمات.

ويوجد أسفل جهات الاتصال المفضلة مجموعة من البطاقات التي تؤدي إلى تطبيقات مختلفة. وذلك اعتمادًا على ما قمت بتثبيته.

كما يحتوي الجهاز على ميزة تسمى الوضع المنزلي التي تقيد ما يمكن للمستخدمين القيام به. على سبيل المثال، يمكنك تفعيلها بحيث يمكن للأطفال استخدام الجهاز لمكالمات تطبيق ماسنجر فقط.

ويدعم الجهاز المساعد الصوتي أليكسا ومساعد فيسبوك الذكي. ويتيح المساعد الصوتي إجراء مكالمات واتساب وماسنجر وتشغيل الموسيقى والتحقق من الطقس وإنشاء مؤقت وتشغيل التطبيقات.

مقارنة جهاز Portal Go مع الشاشات الذكية الأخرى

بالمقارنة مع المنافسين، فإن جهاز فيسبوك يتفوق من حيث القدرة على الاتصال بجهاز Portal عبر تطبيق Portal الموجود ضمن هاتفك الذكي. كما يمكنك إعداد ما يصل إلى أربع حسابات شخصية عبر فيسبوك أو واتساب لمن تتصل بهم بشكل متكرر وتثبيتها في الشاشة الرئيسية لسهولة الوصول.

وبينما يتفوق جهاز Portal Go من فيسبوك في جودة مكالمات الفيديو. ولكن لا يتنافس مع الشاشات الذكية الأخرى من حيث الميزات الأخرى.

ولا يدعم الجهاز بث الفيديو عبر أي خدمة أخرى بخلاف خدمة Watch من فيسبوك. بالإضافة إلى ذلك لا يدعم ميزات المنزل الذكي الشائعة مثل إطفاء الأنوار أو تشغيلها.

ولدى جوجل وأمازون أجهزة أفضل تحتوي على العديد من الميزات التي تتيح لك إدارة المنزل الذكي بشكل أكثر سهولة بالإضافة إلى مكالمات الفيديو.

علاوة على ذلك فإن سمعة فيسبوك فيما يتعلق بالخصوصية قد تصبح عائقًا أمام بعض الأشخاص الذين يخشون على خصوصيتهم والتجسس عليهم عبر كاميرا الجهاز أو الميكروفون.

جدير بالذكر أن جهاز Portal Go يتوفر الآن عبر موقع فيسبوك بسعر 199 دولارًا فقط.