كل ما تريد معرفته عن لعبة Microsoft Flight Simulator

تعرف لعبة Microsoft Flight Simulator بأنها واحدة من أفضل الألعاب التي تم تطويرها على الإطلاق. سواء من طرف شركة مايكروسوفت أو غيرها. وهي تسمح لك بمحاكاة تجربة الطيران المدني بشكل بالغ الدقة.

ولذلك وإذا كنت تريد أن تحلق بطائرة أنت قائدها وتمر من فوق منزلك فإن هذه اللعبة ستتيح لك ذلك. وإصدار 2020 من اللعبة هو الإصدار الأخير بعد سلسلة متتالية من الإصدارات القوية، والتي لعبت دورًا كبيرًا في عالم الألعاب الإلكترونية.

وقد ظلت اللعبة حصرية للحاسب الشخصي لسنوات طويلة، وقد تم إطلاق التصور الأول لتقنية محاكاة الطيران في عام 1982، وبطبيعة الحال فإن هذا الإصدار كان بسيطًا إلى حد كبير.

اقرأ أيضًا: أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

وقد ظهر الإصدار الأول من اللعبة والموجه لجميع المستخدمين في عام 2006، وهو الذي أتى من تطوير أستوديوهات Asobo Studio المطورة للعبة Plague Tale الشهيرة. والإصدار الأخير والأكثر حداثة من اللعبة هو إصدار Microsoft Flight Simulator 2020 والمتوفر حاليًا. وهو الإصدار الأول الذي يتوفر لمنصات أخرى غير الحاسب الشخصي.

لعبة Microsoft Flight Simulator

تتيح اللعبة ببساطة للاعب أن يطير بطائرة مدنية لأي مكان يريده حول العالم. وذلك بالاعتماد على اساليب الطيران الواقعية بقدر الإمكان.

وتأتي اللعبة بمساحة تخزينية في غاية الضخامة، لدرجة أن النسخة الفيزيائية منها تأتي على 10 أقراص DVD منفصلة. وتختلف الإصدارات من حيث السعر كذلك، وكل إصدار يقدم خيارات معينة من الطائرات، والمطارات، والمحتوى الداخلي.

اقرأ أيضًا: هل تستغل مايكروسوفت لعبتها لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري

وتتوفر كامل المعلومات حول اللعبة عبر صحفتها على موقع إكس بوكس. ولكن المعلومات بخصوص الاختلافات بين النسخ معروفة، وهي كالتالي:

1. نسخة Standard تأتي مع 20 طائرة و 30 مطار وبسعر 59.99 دولارًا أمريكيًا

2. نسخة Deluxe تأتي مع 25 طائرة و 35 مطار وبسعر 79.99 دولارًا أمريكيًا

3. نسخة Premium تأتي مع 30 طائرة و 40 مطار وبسعر 109.99 دولار أمريكي

وبطبيعة الحال فإن كل هذه المطارات أو الطائرات المختلفة هي تجسيد لنماذج حقيقية في العالم. وتحتاج اللعبة لمسحاة تخزين تصل إلى 150 جيجابايت لكي تعمل. وهي متوفرة حاليًا للحاسب الشخصي ولمنصات إكس بوكس سيريس S و X.

اقرأ أيضًا: لماذا دخلت أمازون مجال صناعة ألعاب الفيديو

التجربة الواقعية

تدعم اللعبة مختلف أنواع منافذ HOTAS التي تتيح توصيل الأجهزة والأدوات الخاصة بالطيران، وأما عن الخارطة الخاصة بها فإنها دقيقة إلى حد كبير نظرًا لأنها تعتمد على البيانات الخاصة بمنصة خرائط مايكروسوفت.

وذكر أكثر من مصدر أن طلبة الطيران المدني يعتمدون على اللعبة للتدرب على الإقلاع، والطيران، والهبوط. وذلك نظرًا لدقتها البالغة.

اقرأ أيضًا: الوصول إلى نهاية Far Cry 6 السرية

كما ذكرت التقارير الأخيرة أن مايكروسوفت تخطط للكشف عن إصدار محسن من اللعبة تحت اسم Game of the Year Edition والذي يعرف اختصارًا بـ GOTY. ويتم إمداد اللعبة بتحديثات مستمرة ومن المتوقع أن تدعم لاحقًا تقنيات الواقع الافتراضي.