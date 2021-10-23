تعتبر أجهزة آيبود من أبرز الأجهزة التي أنتجتها شركة آبل. وذلك بالرغم من أنها لم تعد موجودة في الوقت الحالي. وقد تم إطلاق أول إصدار من أجهزة آيبود في نفس هذا اليوم منذ عشرين عامًا.

وقدّم هذا الجهاز تجربة استخدام ممتازة، وهي التي تمحورت حول شيء واحد فقط، وهو تشغيل الموسيقى والاستماع إليها. كما لعبت أجهزة آيبود دورًا كبيرًا في الربط بين التقنية، وبين الموسيقى، وذلك في ظل سيطرة أجهزة وأدوات قديمة على سوق الموسيقى في ذلك الوقت.

وكان مستخدمو آيبود قادرين على الوصول للنسخ الأصلية من أغنياتهم المفضلة وحفظها على أجهزتهم في مقابل سعر زهيد. وفي نفس الوقت فإن الشرائط والألبومات كانت مكلفة إلى حد كبير.

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ولا شك في أن العالم كان مختلفًا إلى حدٍ كبير منذ عشرين عامًا. لكن بالرغم من ذلك فإن عشاق الموسيقى كان لديهم لأجهزة وأدوات تعمل على تشغيل الموسيقى. مثل أجهزة قراءة أقراص CD المحمولة. لكن لا شك في أن جهاز آيبود كان يقدم تجربة أفضل بكثير.

كما أن آيبود كان يعرض على المستخدم معلومات أكثر عن الأغنيات والموسيقى، إلى جانب معلومات شخصية مثل عدد مرات تشغيله لها، وغير ذلك. وكان آيبود مرتبطًا بشكل وثيق بخدمات iTunes من آبل.

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عشرون عامًا مرت على إطلاق أول جهاز آيبود

غيرت أجهزة آيبود من الموسيقى بشكل كبير، خصوصًا في تلك الفترة التي لم نكن فيها محاطين بالأجهزة الذكية من جميع النواحي. كما أن الجهاز قد أضاف عناصر من اللوعبة Gamification للاستماع إلى الموسيقى.

وذلك حيث إنه كان يعرض للمستخدم معلومات متكاملة حول عادات الاستماع الخاصة به. كما أن هذا قد تضمن عدد مرات تجاهله لإحدى الأغنيات، وعدد مرات الاستماع للأغنيات الأخرى، والمزيد. وبالرغم من أن هذه الأمور كانت مزعجة للبعض، إلا أن البعض الآخر قد رآها مفيدة.

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واختفت أجهزة آيبود بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك نظرًا لأنها لم تعد مفيدة. حيث إن استخدامها مكلف، وشراء الموسيقى بشكل عام هو أمر مكلف.

ولذلك فإن الاعتماد الآن قد أصبح على سبوتيفاي، وآبل ميوزك، وغيرها من خدمات بث الموسيقى. كما أن مستخدمي تلك الخدمات قادرين على الاستماع لعدد غير محدود من الأغنيات شهريًا في مقابل اشتراك شهري واحد.

وبشكل عام، بعض المستخدمين قد تجنبوا استخدام آيباد حتى قبل ظهور خدمات البث. وكان السبب وراء ذلك هو التكلفة العالية للاستماع لأحد الأغنيات فور صدورها. وأطلقت آبل آخر إصدار من هذا الجهاز المحبوب في عام 2019، وهو الجيل السابع من آيبود تاتش.

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وفي الوقت الحالي لا داعي في الأساس لحمل جهاز مخصص لتشغيل الموسيقى، وكذلك كان هو الوضع طوال السنوات العشر السابقة، حيث إن أي هاتف ذكي قادر على تعويض غياب أجهزة آيبود.