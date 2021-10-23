جوجل تؤكد التزامها بمعيار المنزل الذكي Matter

أعطت شركة جوجل خلال قمة الشركة لمطوري المنزل الذكي لمحة عن كيفية عمل المعيار الجديد للمنزل الذكي Matter في منازلنا الذكية، وأعلنت الشركة عن أدوات جديدة لمساعدة المطورين على بناء أجهزة تعمل مع Google Home ومعيار الاتصال الجديد Matter عبر أي أنظمة بيئية أخرى متعلقة بمعيار Matter.

وهذا يعني أنه يمكن قريبًا جدًا أن يعمل منظم الحراره Nest الجديد في تطبيق Apple Home دون الحاجة إلى Home Assistant أو حلول بديلة أخرى.

ومن المقرر أن يصل Matter في العام المقبل، وهو بروتوكول تطبيق منزلي ذكي مفتوح يعد بجعل الأجهزة المنزلية الذكية تتحدث مع بعضها بعضًا بغض النظر عمن صنعها. ويريد المعيار أن يتولى العمل الشاق من اختيار الأجهزة وإعدادها ودمجها مع منزلك الذكي ومساعدي الصوت.

وفي هذا الحدث، أكدت الشركة التزامها بدعم Matter وبروتوكولها الرئيسي الداعم، Thread (شبكة متداخلة منخفضة الطاقة)، عبر نظامها البيئي بالكامل. كما كشفت عن اسم جديد لجهودها في المنزل الذكي، Google Home.

ويوفر Google Home الجديد تطويرًا لإعداد الأجهزة وإمكانيات التشغيل الآلي والتحكم الصوتي وأجهزة أندرويد و Google Nest تحت مظلة واحدة.

وقالت الشركة إن الاسم الجديد هو لمنصة المنزل الذكي وبرنامج المطورين بالكامل. كما تم الإعلان عن مركز Google Home Developer الجديد.

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جوجل تعد بالتشغيل البيني بين منصات المنزل الذكي

يعد مركز المطورين متجرًا شاملاً لتطوير أي شيء يتعلق بالمنزل الذكي، حيث يقدم أدوات جديدة للمساعدة في تسريع تبني Matter في المنزل الذكي.

ويمكن أن تساعد حزمة Google Home Device SDK المطورين على بناء أجهزة Matter ودمجها بسرعة. وذلك حتى يكونوا جاهزين عند إطلاق الإصدار القياسي العام المقبل. ويحدث هذا أيضًا عندما تلتزم جوجل بتحديث أجهزة Nest وأندرويد بدعم Matter.

ويوفر دعم أندرويد الأصلي عبر خدمات جوجل بلاي و Google Home Mobile SDK الجديد دعمًا هامًا للأجهزة المحمولة والتطبيقات للمساعدة في تبسيط إعداد جهاز المنزل الذكي.

ويعني هذا أن إعداد جهاز يدعم Matter – مثل مصباح كهربائي أو قابس ذكي – يكون بسيطًا مثل تشغيله وفتح تطبيق. (إما Google Home أو تطبيق الشركة المصنعة). ويقوم التطبيق بعد ذلك بمعظم المهام للاتصال بالشبكات اللاسلكية و Thread وأي أجهزة أخرى تمتلكها.

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