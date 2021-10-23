تيسلا تقدم لمحة عن مستقبلها دون إيلون ماسك

ترتبط شركة تيسلا ارتباطًا وثيقًا باسم إيلون ماسك في أذهان الجميع. خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة من ناحية، ولشهرة ماسك الواسعة من ناحية أخرى نظرًا لإدارته لشركات أخرى بارزة مثل SpaceX و Boring Company.

وبالرغم من أن إيلون ماسك ما زال يعمل كمدير تنفيذي للشركة، إلا أن الشركة قد عقدت أحد مؤتمراتها لمناقشة النتائج المالية بدون حضوره. وعقدت الشركة مؤتمرًا تقليديًا ومنظمًا إلى أقصى حد.

وبشكل عام، في حالة مغادرة إيلون ماسك للشركة في أي وقت قريب. فإن طريقة الإدارة في الفترة المقبلة ستعكس ما حدث في مؤتمر الشركة الأخير، والذي انعقد مساء يوم الأربعاء الماضي.

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وقد تحدّث إيلون ماسك أكثر من مرة عن إمكانية مغادرته لشركة تيسلا. وقد تكرر الأمر كثيرًا في السنوات الأخيرة الماضية. وخصوصًا بعدما حققت سيارات Model 3 و Model Y نجاحًا كافيًا لاستقرار أوضاع الشركة.

وفي وقت سابق، صرّح إيلون ماسك في إحدى المحاكمات قائلًا: “لقد حاولت أن لا أكون المدير التنفيذي لشركة تيسلا. إلا أنني قد اضطررت لذلك لحمايتها من السقوط.”

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تيسلا تقدم لمحة عن مستقبلها دون ماسك

لم يكن ماسك يباغ أو يعظم من قدره، بل إن تيسلا في وقت من الأوقات كانت معرضة للسقوط، وذلك تحديدًا في عام 2018. وإلى جانب ذلك فإن الشركة ومديرها التنفيذي قد واجها مشاكل وقضايا عديدة في السنوات الأخيرة.

وعادة ما تحدث مواقف مثيرة للاهتمام في مؤتمرات شركة تيسلا، والتي يقودها إيلون ماسك نظرًا لأن تصرفاته في أحيان عديدة تكون غريبة. لكن هذا لم يحدث في المؤتمر الأخير، لأنه ببساطة لم يكن موجودًا.

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وقد حل محل ماسك في المؤتمر الأخير كلًا من المدير المالي للشركة، زاكاري كيركورن، ونواب المدير لارس مورافي ودرو باجلينو. وقد تمت الإجابة على أسئلة مستلمة مسبقًا من المستثمرين من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تمت الإجابة على الأسئلة من المصرفيين الحاضرين.

وعندما ظهرت الأسئلة عن التحقيقات التي تتعرض لها تيسلا من هيئة السلامة المرورية كانت الردود دبلوماسية إلى أقصى حد.

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بالرغم من أن الأسلوب قد تغير ضمن المؤتمر إلا أن مديري الشركة الذين حلوا محل ماسك كانوا على نفس الدرجة من الحماس والاهتمام. وقد أصر كيركورن على هدف الشركة في مضاعفة الإنتاج بنسبة 50% بشكل سنوي.

وفي حالة غادر ماسك الشركة في أي وقت فإن الشركة ستعمل بنفس الطريقة التي تم استشفافها من المؤتمر الأخير. ولعل واحدة من المشاكل المتعلقة بتصرفات إيلون ماسك هي تغريداته حول شركة تيسلا. حيث إنه وعندما يغرد عن ميزة أو خاصية جديدة فإن هذا يمثل أمر ضمني لفريق العمل بالعمل عليها.