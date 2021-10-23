التخلص من إعلانات التطبيقات في سفاري

يقدم متصفح سفاري خاصية تساعد المستخدمين على الوصول إلى التطبيقات الخاصة بالمواقع التي يقومون بزيارتها.

ويطلق هذه الخاصية شرائط التطبيقات الذكية، حيث يتعرف المتصفح على الموقع الذي تفتحه ويعرض لك التطبيق الخاص به من متجر التطبيقات في حالة كان الموقع يمتلك تطبيقًا في متجر تطبيقات آب ستور.

وبالرغم من كون هذه الميزة مفيدة في المواقع التي تستخدمها بكثرة، إلا أنها مزعجة في المواقع التي تستخدمها لمرة واحدة.

أو في حالة كنت ترغب في استخدام الموقع نفسه دون الحاجة لاستخدام التطبيق الخاص بالموقع لأي سبب كان.

إخفاء شرائط التطبيقات الذكية في سفاري

تعمل الطريقة التي نذكرها اليوم لإخفاء شرائط التطبيقات الذكية في سفاري بإستخدام إحدى الإضافات الخاصة بمتصفح سفاري في الهواتف المحمولة.

لذلك يجب أن تستخدم أحدث نسخة من متصفح سفاري في نظام iOS 15 حتى تتمكن من الوصول إلى الإضافة وتثبيتها.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخدام الإضافة وتثبيتها:

توجه في البداية إلى متجر التطبيقات آب ستور، وبعد ذلك إبحث عن إضافة unsmartifier، وتجد الإضافة مجانًا.

وبعد ذلك قم بتثبيت الإضافة عبر صفحتها في متجر التطبيقات وتوجه إلى إعدادات تطبيق سفاري لتفعيل استخدام الإضافات.

وتجد خيار تفعيل الإضافات متاحًا في صفحة الإعدادات الخاصة بسفاري عبر تطبيق الإعدادات وبعد ذلك تختر الإضافات وتقوم بتحديد الإضافة التي قمنا بتثبيتها للتو وتفعيلها.

ومن ثم توجه إلى القسم الأخير من صفحة إعدادات الإضافة وقم بتعديل صلاحياتها لتعمل عبر جميع المواقع، وقم بالضغط على اختيار السماح لها بالعمل.

وبعد ذلك عندما تزور إحدى المواقع التي تعرض شرائط التطبيقات الذكية، فإنك لن تجد الشريط الخاص بالتطبيق.

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ميزات المتصفح في iOS 15

حصل متصفح سفاري في نظام iOS 15 على مجموعة جديدة من التحديثات التي تجعله أحد أفضل المتصفحات بشكل عام.

وتهدف التحديثات الجديدة لتشجيع المستخدمين على الإنتقال إلى المتصفح والإعتماد عليه بدلًا من استخدام متصفحات أخرى مثل جوجل كروم وغيرها من المتصفحات.

ويعتبر استخدام الإضافات في هواتف آيفون وأيباد أحد أهم الجوانب الجديدة في متصفح سفاري الجديد.

كما حصل المتصفح على مجموعة تحديثات أمنية جديدة لزيادة تأمين المستخدمين وحمايتهم أثناء استخدامه.

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