يعرف الجميع بأنك لا تستطيع إضافة أي قرص صلب إلى حواسيب ماك بوك وخاصةً الحديثة منها، حيث لا يوجد مكان مخصص لإضافة قرص صلب إضافي في اللوحة الأم.

كما تقوم آبل بدمج القرص الصلب مع اللوحة الأم عن طريق اللحام الحراري، وذلك حتى لا تتمكن من تغييره.

وتعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على قرص صلب ذو مساحة أكبر في ماك هي أن تحصل عليه بمساحة أكبر منذ البداية.

ولكن قامت شركة Satechi بتغيير هذه المعادلة، وجعلتك قادرًا على توصيل أقراص SSD M.2 مع حواسيب ماك بوك دون فتحه.

إضافة قرص صلب إلى حواسيب ماك بوك دون فتحها

لا تعتمد هذه الطريقة على توصيل قرص صلب خارجي، لذلك لن تحتاج إلى شراء واحد، ويمكنك استخدام قرص صلب داخلي.

ولكن يجب أن يكون القرص من نوع M.2 حتى تستطيع الاستفادة من هذه الطريقة واستخدامها، وهي تعمل عبر موزع USB C.

وقد قدمت الشركة موزع USB C جديد يستطيع استيعاب قرص صلب داخلي من نوع M.2 SSD مباشرةً دون أي توصيلات.

كما تستطيع استخدام هذا الموزع وبالتالي القرص الصلب المدمج فيه مع حواسيب آيباد المحمولة التي تستخدم منفذ USB C.

ويمكنك الحصول على القرص الصلب بسعر 90$ للموزع فقط، وذلك دون اضافة سعر القرص الصلب الذي قد ترغب فيه.

كما يعمل الجهاز بسرعات قليلة بعض الشيء، حيث يعمل القرص الصلب بسرعة 5.0 جيجابايت في الثانية وهي سرعة USB 3.0 المعتادة.

ولا يمكنك استخدام أقراص NVMe مع هذا الجهاز، حيث تتطلب هذه الأقراص سرعات أكبر كثيرًا ولا يستطيع الجهاز التعرف عليها.

وتستطيع الاعتماد على هذا الجهاز إن كنت تمتلك أكثر من جهاز آبل مع منافذ USB C قليلة وترغب بحمل بياناتك.

أو كنت تمتلك قرص M.2 غير مستخدم وترغب في الاستفادة منه واستخدامه بشكل أفضل بدلًا من شراء قرص صلب خارجي.

كما يستطيع هذا الجهاز تحويل أي قرص صلب بتقنية M.2 إلى قرص صلب خارجي، لذلك يمكنك استخدامه مع أكثر من قرص صلب واحد.

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