Razer تطلق مكوناتها للحاسب الشخصي

تتوسع شركة Razer لتشمل مكونات الحاسب الشخصي من خلال إطلاق المبردات السائلة ومراوح الهيكل وحتى مصادر الطاقة المصنفة من فئة البلاتين.

وكما تتوقع، تشتمل المنتجات الثلاثة على إضاءة RGB، وهي علامة مميزة لأجهزة Razer. وهناك وحدة تحكم في مروحة PWM يمكنها التحكم في ما يصل إلى ثمانية مراوح وتتكامل مع برنامج Synapse.

Razer Hanbo هو المبرد الشامل للشركة مع غطاء مضخة RGB قابل للتحكم. وعقدت الشركة شراكة مع Asetek لإنشاء مبرد AIO، وتقول إن Hanbo مصمم لتحقيق أقصى قدر من الأداء الحراري والتشغيل الصامت. والمضخة قابلة للتوجيه بزاوية 360 درجة. لذلك يمكنك وضعها في أي حالة إعداد.

توفر الشركة كلا من أحجام المبرد 240 و 360 ميليمتر. ولكن لم تنشر معلومات التسعير حتى الآن. وتصل أجهزة AIO هذه في وقت ما في شهر نوفمبر. وتقول Razer إنها تواصل التعاون مع Asetek في مبردات AIO جديدة في المستقبل.

وتم تصميم مراوح Kunai الجديدة أيضًا لمساعدتك في تبريد جهاز الحاسب الخاص بك. وتستخدم مراوح الهيكل هذه محامل هيدروليكية وتكون متوفرة بمقاسين 120 و 140 ميليمتر.

وقامت الشركة ببناء حلقة RGB في الأمام والخلف. وتقدم 18 مصباحًا قابلًا للتحكم عبر مروحة 120 ميليمتر و 22 مصباحًا قابلًا للتحكم عبر إصدار 140 ميليمتر.

ويمكن التحكم في مراوح Kunai باستخدام برنامج Synapse. وتقدم المراوح ما يصل إلى 2200 دورة في الدقيقة عبر 120 ميليمتر وما يصل إلى 1600 دورة في الدقيقة عبر إصدار 140 ميليمتر.

وتفخر Razer بشكل خاص بالضغط الساكن في مراوح الهيكل. وتقول إنها تمتلك 70 في المئة أكثر من المنافسين. وتكون قادرًا على ربط هؤلاء المراوح أو التحكم بهم بالتسلسل معًا.

اقرأ أيضًا: قناع Zephyr المستقبلي من Razer متوفر للبيع

Razer تنافس Corsair و Cooler Master

لن تكتمل مراوح هيكل RGB دون وحدة تحكم في المروحة. لذلك قامت الشركة أيضًا بإنشاء وحدة تحكم في مروحة PWM.

وتدعم وحدة التحكم ما يصل إلى ثمانية من مراوح Kunai وتتكامل مع Synapse لتوفير عناصر تحكم في منحنى المروحة قابلة للتخصيص.

كما وضعت Razer مغناطيسًا في الجزء الخلفي من وحدة التحكم. لذلك يمكن تثبيتها على أي فولاذ في الجزء الخلفي من الهيكل.

ويبدأ سعر مراوح هيكل Kunai من Razer من 44.99 دولار، ووحدة التحكم في مروحة PWM بسعر 49.99 دولار.

ويعتبر مصدر الطاقة ATX المصنف من فئة البلاتين وحدة معيارية بالكامل ويتضمن مروحة aRGB تتوافق كامل مع Razer Chroma.

وتتوفر مجموعة متنوعة من السعات من 750 واط إلى 1200 واط. وهناك حتى 1600 واط من فئة PSU المصنفة من التيتانيوم.

علاوة على ذلك تقول الشركة إنها تستخدم مكثفات يابانية مصنفة 105 درجة ومكونات عالية الجودة لمنتج الطاقة Katana.

وتتوقع أن تبدأ بشحنها في أوائل عام 2022 بمجرد اعتمادها بالكامل. ولكن لم تعلن الشركة عن أسعار Katana حتى الآن.

وتدخل Razer سوقًا مزدحمة مع توسعها في مكونات أجهزة الحاسب، مع لاعبين مثل Corsair و Cooler Master و NZXT و Noctua يحاولون جميعًا تبريد أجهزة الحاسب المخصصة.

اقرأ أيضًا: Razer صنعت كشتبانات لاستغلال إمكانيات أصابعك