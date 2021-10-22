Nova 9 .. أحدث هاتف ذكي من هواوي

قالت شركة هواوي خلال حدث أقيم في فيينا إن هاتف Huawei Nova 9 يحصل على إطلاق عالمي بعد أقل من شهر بقليل من الإعلان عن الهاتف في السوق الصينية. ولم ينضم إليه Huawei Nova 9 Pro الأكبر الذي لا يزال حصريًا في الصين.

وتصف الشركة هاتف Huawei Nova 9 بأنه الهاتف الذكي الرائد لجيل الشباب. وذلك مقارنة بسلسلة هواتف Huawei Mate (عالية التقنية والمتميزة) وسلسلة Huawei P (التصوير الفوتوغرافي).

ويتم فتح الطلبات المسبقة اليوم بسعر يبدأ من 499 يورو. وتقول الشركة إن الهاتف يطرح للبيع اعتبارًا من الثاني من شهر نوفمبر.

كما قدمت الشركة تحديثًا بشأن حالة الإصدار العالمي لهاتف Huawei P50. الهاتف الرائد الذي أعلنت عنه الشركة للسوق المحلي الصيني في شهر يوليو.

وتقول الشركة إن Huawei P50 يصدر خارج الصين في عام 2022. وهو يأتي بعد عامين تقريبًا من إطلاق سابقه، Huawei P40.

وبفضل تواجد هواوي المستمر في قائمة كيانات الولايات المتحدة الأمريكية، يتم شحن Huawei Nova 9 مرة أخرى دون تطبيقات أو خدمات جوجل، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، مما يحد بشدة من جاذبيته خارج الصين.

وبدلاً من ذلك، فإنه يعمل بواسطة نظام التشغيل هارموني Harmony OS من هواوي، الذي يشترك في الكثير من أوجه التشابه مع إصدار أندرويد المفتوح المصدر، مع تطبيقات هواوي وخدماتها ومتجر تطبيقاتها الذي يحل محل إصدارات جوجل. ومن المحتمل أن يعاني P50 من نفس المصير.

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حصة هواوي تراجعت في سوق الهواتف الذكية

يتم تشغيل Huawei Nova 9 بواسطة Snapdragon 778G بدلاً من إحدى رقاقات Kirin الداخلية من الشركة. وذلك في أعقاب مشاكل الشركة مع إنتاج Kirin.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا رباعية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل داخل فتحة مثقوبة في شاشة OLED المنحنية بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وقياس 6.57 إنشات. وهناك ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت.

ويمكن شحن بطاريته التي تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير بسرعة 66 واط. وهو ما تقول الشركة إنه يجب أن يعيد شحن البطارية في غضون 38 دقيقة. ولا يوجد ذكر لدعم 5G.

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