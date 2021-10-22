كشفت شركة مايكروسوفت عن هاتف Surface Duo 2 وعلى الرغم من أنها ليست قابلة للطي بالمعنى التقليدي فهي مزودة بشاشتين وليست واحدة. وهذا يمكن أن يضعها في مقارنة مباشرة مع هاتف Galaxy z Fold 3 القابل للطي من شركة سامسونج.

مقارنة بين هاتفي Surface Duo 2 و Galaxy Z Fold 3

التصميم

يشترك كلا الهاتفين في بعض أوجه التشابه من حيث أنهما مغلقان. ولكن تكمن أكبر اختلافات التصميم في كيفية وضع شاشات العرض الداخلية.

يأتي هاتف Surface Duo 2 بشاشتين منفصلتين متصلتان بمفصل من الألمونيوم، ويتيح لك فتح تطبيقات مختلفة على كل شاشة أو توسيع تطبيق واحد عبر الشاشتين. بينما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بشاشتين داخلية وخارجية وهو قابل للطي بشكل فعلي.

التصميم الخارجي لكلا الهاتفين متنوع حيث يبدو Z Fold 3 أطول وضيق نسبيًا عند إغلاق ويزن 271 جرامًا. بينما يبدو هاتف Duo 2 أقصر قليلاً وأثقل وزنًا عند 284 جرامًا ولكنه أرق وأكثر نحافة.

وبشكل عام يبدو هاتف Galaxy Z Fold 3 أكثر جاذبية حيث يعمل استخدامه كهاتف ذكي أو جهاز لوحي بفضل شاشتيه الداخلية والخارجية. بينما لا يمكن استخدام هاتف Surface Duo 2 إلا عند فتحه مما يجعل من الصعب التعامل معه بيد واحدة.

الشاشة

يتميز كلا الهاتفين بشاشة داخلية كبيرة أقرب إلى الجهاز اللوحي عند فتحه. ويحتوي هاتف Z Fold 3 على شاشة داخلية من نوع OLED بقياس 7.6 إنشات. وبدقة 2208 × 1768 بكسلًا وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وتأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.2 إنش من نوع OLED بدقة 2268 × 832 بكسلًا تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وكلا الشاشتين يمثلان تحسنًا كبيرًا مقارنة بالنماذج السابقة حيث تأتي الشاشة الداخلية بمستوى إضافي من المتانة. وذلك بفضل سبائك الألومنيوم المخصصة بينما تتيح لك الشاشة الخارجية استخدام الجهاز كهاتف ذكي تقليدي بدون الحاجة إلى فتح الجهاز بالكامل.

ولكن هاتف Dou 2 يتخذ أسلوبًا مختلفًا حيث يحتوي بالداخل على شاشتين من نوع OLED بقياس 5.8 إنشات. وكلاهما يأتيان بدقة 1344 × 1892 بكسلًا ويدعما معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

وعند فتح الهاتف تنشئ الألواح المزدوجة شاشة بقياس 8.3 إنشات وبدقة 2688 × 1892 بكسلًا. مع وجود إطار يمتد بين الشاشتين.

ولا يحتوي الهاتف على شاشة خارجية مثل هاتف Fold 3. ومع ذلك فإن الزجاج المنحني على حواف الشاشة يعرض الوقت وبعض الإشعارات عندما يكون الهاتف مغلقًا.

وتتيح لك المفصلة فتح الهاتف بزاوية 360 درجة مثل كتاب أو تثبيته مثل خيمة مما يوفر مستوى إضافي من المرونة.

ويتم حماية شاشات كلا الهاتفين بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus. ولكن هاتف Z Fold 3 يدعم مقاومة الماء بتصنيف IPX8 بينما يأتي هاتف Duo 2 بتصنيف IPX1.

الكاميرات

يأتي كل من Surface Duo 2 و Galaxy Z Fold 3 بعدسات خلفية ثلاثية ويتطابقان في المواصفات. حيث نجد الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2X.

ولكن يختلفان في الكاميرات الأمامية حيث يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بعدستين أماميتين أحدهما في الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجابكسل. وكاميرا بدقة 4 ميجابكسل تحت الشاشة في الشاشة الداخلية.

بينما يأتي هاتف Surface Duo 2 بكاميرا أمامية واحدة في الأمام بدقة 12 ميجابكسل. ويدعم تثبيت الصورة البصرية على نطاق واسع وفائق الاتساع. ويمكن لكلا الجهازين تسجيل مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسلًا و 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية.

المواصفات

يحتوي كلا الهاتفين على معالج Snapdragon 888 الأحدث من شركة كوالكوم. ويأتي هاتف Surface Duo 2 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، بينما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بسعة 12 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Dou 2 على ثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية هي 128 و 256 و 512 جيجابايت. ويأتي هاتف Z Fold 3 بخياران هما 256 و 512 جيجابايت.

ويدعم كلا الهاتفين اتصال 5G و Wi-Fi 6 وتقنية NFC للمدفوعات بدون تلامس. بالإضافة إلى اتصال Bluetooth 5.0 أو 5.1.

الأداء

كلا الجهازين مصممان لتعدد المهام والإنتاجية حيث يتيح لك هاتف Duo 2 تشغيل تطبيق في كل شاشة أو تطبيق واحد يمكن أن يتوسع عبر كلتا الشاشتين.

ويتميز الهاتف ايضًا بالتوافق مع قلم Surface Slim Pen 2 الذكي الذي يباع بشكل منفصل، ويوفر هاتف Z Fold 3 مجموعة مماثلة من الوظائف، مثل شريط المهام ووضع Dex والسحب والتقسيم ودعم قلم S Pen والذي يباع ايضًا بشكل منفصل.

عمر البطارية

قامت شركة مايكروسوفت بزيادة سعة البطارية المزدوجة في هاتف Surface Duo 2 ليصل إلى 4499 مللي أمبير في الساعة. بينما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بسعة بطارية يبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم كلا الجهازين تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C ولكن يتفوق هاتف Z Fold 3 بأنه يدعم ايضًا الشحن اللاسلكي.

ويأتي كلا الجهازين بإصدار أندرويد 11، وإن كان مع بعض التعديلات المرئية الصغيرة بالنسبة لهاتف Z Fold 3 بفضل واجهة One UI 3 المخصصة من سامسونج. مع دعم تحديثات البرامج وتصحيحات الأمان للسنوات الأربع القادمة.

السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف Surface Dou 2 والمتوقع إطلاقه في الأسبوع القادم من 1500 دولارًا لنموذج 128 جيجابايت. ويتوفر بخيارات ألوان الأبيض والأسود. بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Fold 3 بسعر يبدأ من 1799 دولارًا لنموذج 256 جيجابايت. ويتوفر بخيارات ألوان الأخضر والأسود والفضي.

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