يوجد الكثير من أجهزة الحاسب القابلة للفصل، لذلك يكون الاختيار دائمًا صعبًا، وذلك لأن هذه الفئة من الحواسيب لديها العديد من الوظائف.

ويمكنك استخدامها كحاسب لوحي أو حاسب محمول بعد إقران لوحة المفاتيح، لذلك تعتبر هذه الفئة مناسبة لرجال الأعمال الذين يسافرون كثيرًا.

وتجد في هذه الفئة هناك الكثير من الخيارات ولكن أشهر النماذج هو حاسب Surface Pro X من شركة مايكروسوفت. وحاسب ThinkPad X12 من شركة لينوفو.

مقارنة بين حاسب ThinkPad X12 و Surface Pro X

الشاشة والتصميم

يتفوق حاسب Surface Pro X بوضوح حيث يأتي بشاشة من نوع PixelSense بقياس 13 إنش. وبدقة 2880 × 1920 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2:3 مما يمنحك شاشة أكبر في الوضعين الأفقي والعمودي.

ويأتي حاسب ThinkPad X12 بشاشة FHD+ من نوع IPS بقياس 12.3 إنش بدقة 1920×1280 بكسلًا. ومحمية بزجاج واقي من نوع Corning Gorilla Glass وتقدم تجربة استخدام جيدة عند الرسم وتدوين الملاحظات.

وبالانتقال إلى التصميم فإن الحاسبين يبدوان متشابهان إلى حد ما. حيث يعتبر كلاهما جهاز لوحي يمكنك تحويلهما إلى حاسب محمول بعد إرفاق لوحة المفاتيح.

ومع ذلك فإن حاسب Surface Pro X أفضل تصميمًا وأطول وأوسع بفضل الشاشة التي يبلغ قياسها 13 إنش.

لكن الاختلاف الأكبر هي المنافذ حيث يأتي حاسب ThinkPad X12 بمنفذ USB يدعم تقنية Thunderbolt 4. ومنفذ USB-C ومنفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ملم.

ويحتوي حاسب Surface Pro X على منفذي USB-C بالإضافة إلى منفذ Surface Connect. ولا يحتوي على منفذ سماعة رأس.

ويوفر حاسب Surface Pro X تجربة صوتية أفضل بفضل مكبرات الصوت الستريو المزدوجة بقدرة 2 واطًا والتي تدعم Dolby Audio. بينما يحتوي حاسب ThinkPad X12 على مكبرين للصوت ودعم Dolby Audio لكنهما بقدرة 1 واط.

الكاميرات

يحتوي كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه. وفي الخلف يأتي حاسب Surface Pro X بكاميرا بدقة 10 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

بينما يأتي حاسب ThinkPad X12 بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوي كلا الجهازين على ميكروفونات مزدوجة بعيدة المدى لالتقاط الصوت.

المواصفات وعمر البطارية

يأتي حاسب Surface Pro X بخياران من المعالج الخاص بشركة مايكروسوفت ويتطابقان في أنهما ثماني النوى. ويحتوي كلا الإصدارين على خياران من ذاكرة الوصول العشوائي سعتهما 8 و 16 جيجابايت. وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

أما حاسب ThinkPad X12 فيأتي بثلاثة خيارات من المعالج Intel i3 و i5 و i7 من الجيل الحادي عشر. وأربع خيارات من سعة التخزين تبدأ من 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

وبالنسبة للبطارية فإن حاسب Surface Pro X ووفقًا لشركة مايكروسوفت يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 15 ساعة. وذلك بفضل معالجات Microsoft SQ2 ذات الكفاءة العالية في تقليل استهلاك الطاقة.

أما حاسب ThinkPad X12 ووفقًا لشركة لينوفو فإن عمر البطارية يصل إلى 10.36 ساعة. ومع ذلك واعتمادا على كيفية عمل كلا الجهازين فإن الفرق لا ينبغي أن يكون كبيرًا بينهما.

الملحقات والسعر

يحتوي حاسب ThinkPad X12 على لوحة مفاتيح وقلم متضمنين في الصندوق ويأتي بسعر يبدأ من 1099 دولارًا. وبالنسبة لحاسب Surface Pro X فإنه يأتي بسعر 900 دولار بدون لوحة المفاتيح والقلم اللذان يباعان بشكل منفصل.

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