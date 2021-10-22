مراجعة شاملة لحاسب Surface Pro 8

يأتي جهاز Surface Pro 8 من شركة مايكروسوفت بأكبر ترقية تشهدها منذ فترة طويلة. وبالرغم من عدم اختلافه كثيرًا عن النموذج السابق من حيث التصميم.

لإلا أن الترقيات التي قامت بها الشركة فيما يخص العتاد والمواصفات جعلته خيارًا مميزًا، لذلك أصبح اختيارًا مناسبًا لمن يبحث عن حاسوب بشاشة لمس ويعمل بنظام ويندوز 11.

مراجعة شاملة لجهاز Surface Pro 8

التصميم والشاشة

يعتبر التحديث الأبرز الذي قدمته شركة مايكروسوفت في جهاز Surface Pro 8 هو الشاشة، حيث تأتي تدعم اللمس بقياس 13 إنش وبدقة 2880×1920، وتحتوي على حافات جانبية أصغر بشكل واضح.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ومن المتوقع أن تُحدث الإطارات الإضافية فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي.

ويدعم الجهاز ميزة Adaptive Color التي يقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة بك.

ومع ذلك لم تقم مايكروسوفت باستخدام معدل التحديث الديناميكي الذي يسمح للشاشة بتغيير معدل التحديث تلقائيًا.

وأما من ناحية التصميم الخارجي فإن جهاز Surface Pro 8 يأتي بزوايا دائرية وهيكل من الألمنيوم المؤكسد.

كما يضم في الجانب الأيمن منفذان من نوع C يدعم كلاهما Thunderbolt 4.

ولا يزال الجهاز يدعم منفذ Surface Connect للشحن السريع، وعلى الجانب الأيسر يوجد مقبس سماعة رأس 3.5 ملم ومكبر صوت يدعم تقنية الصوت المحيطي.

الكاميرات في جهاز Surface Pro 8

يوجد فوق الشاشة كاميرا ويب بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى زوجان من أجهزة استشعار الميكروفون والأشعة تحت الحمراء تدعم مصادقة Windows Hello لتسجيل الدخول.

كما تعمل الكاميرا بشكل جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة،و توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل في الخلف تتيح لك التصوير الفيديو بدقة 4K.

لوحة المفاتيح والقلم

تم تصميم غطاء لوحة المفاتيح Surface Pro Signature الذي يباع منفصلًا من ألياف الكربون. وتبدو أقوى بكثير من النماذج السابقة.

كما يضم غلاف لوحة المفاتيح فتحة بالأعلى لشحن قلم Surface Slim Pen 2 المعاد تصميمه والذي يستخدم الشحن اللاسلكي.

ويأتي القلم مزودًا بمحرك لمسي مدمج يجعلك تشعر وكأنك تكتب بالفعل على الورق أثناء الرسم أو تدوين الملاحظات.

ومع ذلك هناك مجموعة صغيرة فقط من التطبيقات تدعم حاليًا ردود الفعل اللمسية هذه، لذلك يجب أن تنتظر إطلاق المزيد من التطبيقات التي تدعمه.

المواصفات والسعر

يأتي جهاز Surface Pro 8 بخيارين من المعالج Intel Core i5 أو i7 رباعي النوى من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 8 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت.

كما يتوفر في أربعة نماذج من سعة التخزين تبدأ من 128 وتصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD.

ويبدأ السعر من 1099 دولارًا لطراز Core i5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

عمر البطارية ونظام التشغيل

وفقًا لمايكروسوفت فإن عمر البطارية في حاسب Pro 8 يمكن أن يستمر حتى 16 ساعة بشحنة واحدة، كما يمكن شحنه من 0 إلى 80 في المئة في خلال ساعة.

ويستخدم الجهاز أيضًا نظام تبريد نشط يعتمد على مروحة بالإضافة إلى غرفة البخار مع ثلاثة أنابيب حرارية وثلاثة موزعات حرارية من الجرافيت.

ويأتي الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 مثبت سابقًا، بالإضافة إلى تطبيقات الأدوات المساعدة المجانية مثل محرر الفيديو الذي يعمل على المتصفح Clipchamp.

هل يناسب جهاز Surface Pro 8 الجميع

بلا شك فإن الأجهزة اللوحية لها الكثير من المستخدمين ولكن جهاز Surface Pro 8 بالتحديد يبدو مناسبًا أكثر لصانعي المحتوى. والفنانون والمدونين والمصممين والأشخاص الذين يريدون جهاز ويندوز لوحي خفيف الوزن وصغير الحجم.

المواصفات Surface Pro 8 الشاشة بقياس 13 إنش وبدقة 2880 × 1920 بكسلًا تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز بطاقة الرسومات Intel® Iris® X المعالج خياران Intel i5 و i7 رباعي النواة من الجيل الحادي عشر الذاكرة العشوائية RAM ثلاثة خيارات 8 و 16 و 32 جيجابايت من نوع LPDDR4 سعة التخزين محرك الأقراص من نوع SDD قابل للإزالة تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت الكاميرات كاميرا أمامية بدقة 5.0 ميجابكسل وخلفية بدقة 10 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K عمر البطارية تصل إلى 16 ساعة بشحنة واحدة وتدعم الشحن السريع بقدرة 51 واطًا منافذة التوصيل منفذي USB-C تدعم Thunderbolt 4 مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم منفذ شحن من نوع Surface Connect منفذ لتوصيل لوحة Surface Type Cover نظام التشغيل إصدار ويندوز 11 هوم الألوان خياران غرافيتي وبلاتيني السعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي

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