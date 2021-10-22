مراجعة جهاز Surface Pro 8 اللوحي من مايكروسوفت

حصل جهاز Surface Pro 8 من شركة مايكروسوفت على ترقية كبيرةن وذلك بالرغم من عدم اختلافه كثيرًا عن النموذج السابق من حيث التصميم. ولكن الترقيات التي قامت بها الشركة فيما يخص العتاد والمواصفات جعلته خيارًا مميزًا.

لذلك أصبح الجهاز اختيارًا مناسبًا لمن يبحث عن حاسب بشاشة لمس يعمل بنظام ويندوز 11.

مراجعة شاملة لجهاز Surface Pro 8

التصميم والشاشة

يعتبر التحديث الأبرز الذي قدمته شركة مايكروسوفت في جهاز Surface Pro 8 هو الشاشة. وتأتي بقياس 13 إنش وبدقة 2880×1920 بكسل، وتحتوي على حافات جانبية أصغر بشكل واضح.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. ومن المتوقع أن تحدث الإطارات الإضافية فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي.

ويدعم الجهاز ميزة Adaptive Color التي تضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة به. ولكن لم تستخدم مايكروسوفت معدل التحديث الديناميكي الذي يسمح للشاشة بتغيير معدل التحديث تلقائيًا.

ومن ناحية التصميم الخارجي، فإن جهاز Surface Pro 8 يأتي بزوايا دائرية وهيكل من الألمنيوم المؤكسد. كما يضم في الجانب الأيمن منفذان من نوع C يدعم كلاهما Thunderbolt 4.

ولا يزال الجهاز يدعم منفذ Surface Connect للشحن السريع. وهناك على الجانب الأيسر مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومكبر صوت يدعم تقنية الصوت المحيطي.

الكاميرات في جهاز Surface Pro 8

يوجد أعلى الشاشة كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك هناك زوجان من أجهزة استشعار الميكروفون والأشعة تحت الحمراء مع دعم مصادقة Windows Hello لتسجيل الدخول.

توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل في الخلف تتيح لك التصوير الفيديو بدقة 4K. كما تعمل الكاميرا الأمامية بشكل جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لوحة المفاتيح والقلم

تم تصميم غطاء لوحة المفاتيح Surface Pro Signature – الذي يباع منفصلًا – من ألياف الكربون. ويبدو أقوى بكثير من النماذج السابقة.

كما يضم غلاف لوحة المفاتيح فتحة بالأعلى لشحن قلم Surface Slim Pen 2 المعاد تصميمه، الذي يستخدم الشحن اللاسلكي.

ويأتي القلم مزودًا بمحرك لمسي مدمج يجعلك تشعر وكأنك تكتب على الورق أثناء الرسم أو تدوين الملاحظات.

ومع ذلك، هناك مجموعة صغيرة فقط من التطبيقات تدعم حاليًا ردود الفعل اللمسية هذه. لذلك يجب أن تنتظر إطلاق المزيد من التطبيقات التي تدعمه.

المواصفات والسعر

يأتي جهاز Surface Pro 8 بخيارين من ناحية المعالج من الجيل الحادي عشر، إما Intel Core i5 أو Intel Core i7، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ سعتها من 8 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت.

كما يتوفر بأربعة نماذج من سعة التخزين تبدأ من 128 وتصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD. ويبدأ السعر من 1099 دولار لنموذج Intel Core i5 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

عمر البطارية ونظام التشغيل

وفقًا لمايكروسوفت فإن عمر البطارية في الحاسب يمكن أن يستمر حتى 16 ساعة بشحنة واحدة. كما يمكن شحنه من 0 إلى 80 في المئة في خلال ساعة.

بالإضافة إلى ذلك يستخدم الجهاز أيضًا نظام تبريد نشط يعتمد على مروحة، إلى جانب غرفة البخار مع ثلاثة أنابيب حرارية وثلاث موزعات حرارية من الجرافيت.

ويأتي الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 مثبت سابقًا. بالإضافة إلى ذلك هناك تطبيقات الأدوات المساعدة المجانية مثل محرر الفيديو Clipchamp الذي يعمل عبر المتصفح.

هل يناسب جهاز Surface Pro 8 الجميع

تمتلك الأجهزة اللوحية الكثير من المستخدمين. ولكن جهاز Surface Pro 8 بالتحديد يبدو مناسبًا أكثر لصانعي المحتوى.

كما أنه مناسب للمدونين والمصممين والأشخاص الذين يريدون جهاز ويندوز لوحي خفيف الوزن وصغير الحجم بمواصفات قوية.

المواصفات Surface Pro 8 الشاشة بقياس 13 إنش وبدقة 2880 × 1920 بكسلًا تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز بطاقة الرسومات Intel Iris Xe المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7 الذاكرة العشوائية RAM ثلاث خيارات 8 و 16 و 32 جيجابايت من نوع LPDDR4 سعة التخزين قرص من نوع SDD قابل للإزالة يبدأ من 128 جيجابايت ويصل إلى تيرابايت الكاميرات كاميرا أمامية بدقة 5.0 ميجابكسل وخلفية بدقة 10 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K عمر البطارية تصل إلى 16 ساعة بشحنة واحدة وتدعم الشحن السريع بقدرة 51 واط منافذة التوصيل منفذي USB-C تدعم Thunderbolt 4 مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم منفذ شحن من نوع Surface Connect منفذ لتوصيل لوحة Surface Type Cover نظام التشغيل إصدار ويندوز 11 هوم الألوان خياران غرافيتي وبلاتيني السعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي

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