جوجل تخفض عمولة متجرها لتطبيقات الاشتراكات

مع زيادة الضغط التنظيمي على متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد، أجرت عملاقة البحث مرة أخرى تغييرات بشأن هيكلية أعمالها.

وأعلنت الشركة أن المزيد من فئات التطبيقات تكون مؤهلة لدفع أقل بكثير من العمولة المعتادة البالغة 30 في المئة.

وأوضحت الشركة أن جميع التطبيقات القائمة على الاشتراك تدفع الآن عمولة بنسبة 15 في المئة.

ويقال أيضًا إن الكتب الإلكترونية وخدمات بث الموسيقى عند الطلب تكون مؤهلة أيضًا مقابل عمولة منخفضة تصل إلى 10 في المئة.

وبحسب الشركة، فإن السبب وراء الأسعار الأرخص للكتب الإلكترونية وتطبيقات بث الموسيقى هو أن تكاليف المحتوى تمثل غالبية المبيعات.

وبالرغم من أنه غير مذكور، ولكن الضغط التنظيمي والضغط العام من شركات مثل سبوتيفاي يعتبر أحد الأسباب.

وفي الوقت الحالي، يؤدي الاشتراك في اشتراك سبوتيفاي عبر أندرويد إلى إعادة توجيهك إلى موقع سبوتيفاي عبر الويب لإدخال معلومات الدفع.

ولا يزال هيكل العمولة الأقل لبث الموسيقى يسير وفقًا لتقدير الشركة، سواء بالنسبة للتطبيقات المؤهلة أو مدى انخفاض هذه العمولة.

ويمكن للمطورين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على عمولة مخفضة عبر مراجعة إرشادات البرنامج وإبداء الاهتمام، وتوفر الشركة المزيد من المعلومات إذا كانوا مؤهلين.

وبالنسبة للاشتراكات، كان هيكل الشركة السابق مشابهًا لهيكل آبل، 30 في المئة في العام الأول و 15 في المئة بعد ذلك.

ويعمل التغيير الجديد على تبسيط ذلك من خلال تقديم 15 في المئة فورًا. ومن المحتمل أن يكون حافزًا قويًا للمطورين للانتقال من المدفوعات لمرة واحدة إلى الاشتراكات.

وتقول الشركة إن أحد أسباب التغيير هو أن التقلبات تجعل من الصعب على الأنشطة التجارية التي تقوم بالاشتراك الاستفادة من هذا السعر المنخفض.

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تخفيض عمولة جوجل جاء نتيجة للضغط

تمتلك الشركة برنامجًا يتطلب فيه أول مليون دولار يكسبه المطور من خلال جوجل عمولة بنسبة 15 في المئة، تم إنشاؤه في شهر مارس 2021.

وبما أن العديد من التطبيقات تعتمد على الإعلانات وبالتالي فهي مجانية. تدعي الشركة أن 99 في المئة من المطورين مؤهلون للحصول على رسوم خدمة بنسبة 15 في المئة أو أقل.

وتحدث سوندار بيتشاي في الأسبوع الماضي عن أهمية إيرادات المتجر في نموذج أعمال أندرويد الشامل للشركة.

وقال: نحن لا نأخذ عمولة من مبيعات الأجهزة، ولا عمولة من عائدات شركة الاتصال. لذلك علينا أن نحافظ على نظامنا البيئي. يمثل المتجر مصدر رئيسي للأرباح، وهو يدعم أندرويد ككل.

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