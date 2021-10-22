تويتر تستحوذ على تطبيق مراسلة لتحسين منتجاتها

في محاولة لتعزيز مجتمعاتها، استحوذ منصة تويتر على Sphere، وهو تطبيق دردشة جماعية تأسس في عام 2016 ويهدف إلى جعل المحادثات أكثر تفاعلية وتنظيمًا.

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ولكن موقع Sphere يصف التطبيق بأنه مكان يحول المجموعات إلى مجتمعات نابضة بالحياة.

وتم تأسيس Sphere في عام 2016 بواسطة نيك دالويسيو، وهو مبرمج حاسب بريطاني تحول إلى رائد أعمال متسلسل.

وكان التطبيق في البداية للأسئلة والإجابات في الوقت الفعلي مع تضمنه مدفوعات صغيرة. ولكن تطور لاحقًا إلى مركز للمحادثات الجماعية.

وأثناء وجود Sphere المستقل، كان يهدف إلى جلب التنظيم إلى المحادثات الجماعية عبر الهاتف المحمول.

وكما هو موضح عبر موقع Sphere على الويب، تضمنت بعض ميزاته خلاصات وأرشفة تلقائية واستدعاءات للرسائل المهمة. كما أنه يتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية مصنفة حسب اهتمامات معينة.

ويمثل الاستحواذ على شركة Sphere الصفقة الثانية للمبرمج دالويسيو، الذي باع في عام 2013، عندما كان عمره 17 عامًا، شركته الناشئة Summly التي تعمل في ملخص الأخبار إلى ياهو مقابل 30 مليون دولار.

وأمضى عامين ونصف كمدير منتج في ياهو قبل أن يصبح رائد أعمال مقيم في Airbnb. وبدأ دالويسيو Sphere أثناء دراسته لعلوم الحاسب والفلسفة في جامعة أكسفورد ، حيث التقى بمؤسسه المشارك ، توماس هالغاس.

ووفقًا لمدونة Sphere، ينضم جميع الموظفين في فريق Sphere الصغير المكون من 20 عضوًا إلى تويتر. وقالت شركة Sphere في تدوينة إنها تنهي منتجها المستقل في شهر نوفمبر نتيجة لعملية الاستحواذ.

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تويتر تشتري تطبيق المحادثات الجماعية Sphere

غرد نيك كالدويل، نائب رئيس قسم الهندسة في المنصة، أن Sphere يساعد تويتر في معالجة خرائط طريق المجتمعات الرسائل الخاصة و Creators.

ويكون من المثير للاهتمام بشكل خاص أن نرى تأثير Sphere في مجتمعات تويتر، وهي الميزة التي أطلقتها في شهر سبتمبر للتنافس مع مجموعات فيسبوك.

وتتيح المجتمعات للمستخدمين الانضمام إلى مساحات بحسب اهتمامات محددة، مثل هواة جمع الأحذية الرياضية أو عشاق العناية بالبشرة.

وبالرغم من أن المجتمعات هي بالدعوة فقط في الوقت الحالي، فقد يكون Sphere قادرًا على المساعدة في تسريع العملية وإتاحة الميزة للجميع.

استحوذت تويتر على مر السنين على العديد من الشركات الناشئة الأخرى في المملكة المتحدة، وكان أشهرها TweetDeck. كما اشترت شركات الذكاء الاصطناعي Magic Pony Technology و Fabula.ai و Aiden.ai.

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