أبرز إضافات متصفح جوجل كروم المجانية لزيادة الإنتاجية

يعد متصفح جوجل كروم أحد أكثر متصفحات الويب استخدامًا. وبالرغم من اتجاه الكثير من صانعي المتصفحات لاستخدام نواة كروميوم.

إلا أن ما يميز المتصفح التابع لشركة جوجل وجود متجر إضافات تتيح لك تخصيص المتصفح بالكامل.

أبرز إضافات متصفح جوجل كروم المجانية

إحدى أبرز إضافات جوجل كروم شيوعًا، وهي تتيح لك تخصيص الصفحة الرئيسية للمتصفح بحسب رغبتك.

ويمكنك استخدامه لتغيير صورة الخلفية كما ترغب أو إضافة عبارة تحفيزية أو قائمة المهام الذي تخطط للقيام بها.

يمكنك تثبيت الإضافة وتفعيلها في المتصفح للابتعاد عن مواقع الويب المشتتة للانتباه، تتيح لك الإضافة تقييد الوقت الذي تقضيه في مواقع الويب.

ويمكنك أن تعين الإضافة لحظر موقع ويب أو مجموعة من المواقع تلقائيًا بعد أن تقضي 10 دقائق عليه كل يوم.

تتيح لك هذه الإضافة جدولة إجتماعات Zoom والتحكم فيها بسهولة، وذلك من خلال دمج الإضافة مباشرة في تقويم جوجل.

ويمكنك إنشاء اجتماع Zoom وجدولتها مع إضافة عنوان URL وإرسالها تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني للمشاركين عندما يقترب موعد الاجتماع.

تتيح لك الإضافة تمييز النصوص في صفحات الويب وملفات PDF كما تفعل عادةً مع الكتب الورقية.

كما تستطيع التعليق على النقاط البارزة وحفظها في مجلدات وعند إنشاء الحساب يتم حفظ جميع النقاط المميزة في التخزين السحابي حتى لا تفقدها.

من أشهر الإضافات التي يتم استخدامها من قِبل المدونين أو الكتاب بصورة عامة، حيث يمكنك تثبيتها في متصفح لمساعدتك على التدقيق الإملائي.

وتصحيح القواعد للنصوص أو رسائل البريد الإلكتروني. حيث يساعد المدونين على الكتابة بشكل أفضل.

من المعروف أن جوجل كروم يستهلك الكثير من للذاكرة عند فتح الكثير من علامات التبويب، ولذلك يمكنك استخدام هذه الإضافة لتقليل استهلاك الذاكرة.

وذلك من خلال تجميع جميع علامات التبويب المفتوحة غير المستخدمة في قائمة واحدة. ثم يمكنك بعد ذلك اختيار إعادة فتحها مرة واحدة أو بشكل فردي.

تتيح لك الإضافة الحفاظ على خصوصيتك أثناء تصفح مواقع الويب. وذلك من خلال حظر جميع أنواع أدوات التتبع عبر الإنترنت. وتستخدم الإضافة مستودعات متعددة عبر الإنترنت لمنع برامج التتبع وحظر الإعلانات تلقائيًا.

تُعد من أبرز إضافات متصفح جوجل كروم التي تتيح إدارة الوقت للفرق والمستخدمين المنفردين. حيث تسمح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في المشاريع المختلفة وتحليل الإنتاجية. وتقديم تقارير منتظمة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة وعرض عرض المدة التي أمضيتها في إنجاز مهمة معينة.

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