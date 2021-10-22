أبرز أنظمة تشغيل الحواسيب البديلة لويندوز

يعد نظام ويندوز من مايكروسوفت أحد أكثر أنظمة تشغيل الحواسيب استخدامًا حول العالم العالم، ويتربع على القائمة بنسبة تصل إلى 75.4 في المئة.

ويليه نظام ماك الخاص بأجهزة آبل فقط، وتأتي بعد ذلك الأنظمة غير المعروفة في القائمة، وهذه أشهرها:

أنظمة التشغيل البديلة لنظام ويندوز

نظام التشغيل ArcaOS

يعتمد نظام التشغيل هذا على أحدث إصدار من OS/2 من شركة IBM ولا يزال ArcaOS يتلقى دورات من التطوير دائمًا.

كما يوفر النظام إصدارات باللغتين الإسبانية والألمانية قيد التجربة حاليًا ومن المقرر إصدارها في التحديث التالي.

ويحتوي نظام ArcaOS على نظام فرعي قوي متوافق مع نظام Unix، حيث يضم مجموعة من تطبيقات Linux المحمولة وبعض برامج التشغيل.

ويأتي النظام بمعمارية 32 بت يعمل على بنية معالج x86، وعلى الرغم من أن نظام الملفات الأصلي الخاص به هو JFS إلا أنه يستطيع تشغيل لنظام الملفات FAT32.

ويوجد إصداران متاحان هما الإصدار الشخصي بسعر 129 دولارًا يتضمن دعمًا لمدة 6 أشهر أو إصدار تجاري بسعر 229 دولارًا ويتضمن دعمًا لمدة عام.

نظام التشغيل ReactOS

يعتمد نظام التشغيل ReactOS على معمارية Windows NT التي تستند إليها جميع إصدارات ويندوز الحديثة،

ويعتبر نظام مفتوح المصدر تم تصميمه ليكون متوافقًا مع برامج تشغيل وتطبيقات نظام ويندوز من مايكروسوفت.

ويحتوي النظام على بعض أشهر التطبيقات المفتوحة المصدر مثل LibreOffice وFirefox وOpera وغيرها.

نظام التشغيل Wayne OS

يعتبر أحد أبرز أنظمة التشغيل الحديثة، حيث تم تصميمه بالاعتماد على نواة Chromium OS مفتوحة المصدر، ولكن يعمل النظام مع أنوية x64 المعتادة بدلًا من كروم بوك.

وبدلاً من التثبيت التقليدي تم تصميم النظام ليتم تثبيته في أقراص USB قابلة للإقلاع، ويتوفر إصداران من نظام Wayne OS مجاني أو مدفوع.

نظام التشغيل لينكس

من أشهر أنظمة التشغيل المجانية والبديل الأول لنظام التشغيل ويندوز. واذا كنت تريد استخدامه فنوصي بتوزيعة Linux Mint والذي يعتبر التوزيعة الأكثر استخدامًا حاليًا. ولدى النظام بشكل عام مجتمع نشط للغاية عبر الويب.

نظام التشغيل KolibriOS

تمت كتابة نظام KolibriOS بلغة التجميع FASM واستناداً إلى الكود المصدري لنظام التشغيل MenuetOS. ويتم تشغيله بدون تثبيت ويتيح لك الوصول إلى عدد من التطبيقات المفيدة. ويدعم أنظمة الملفات FAT وNTFS.

ويحتوي على عدد من برامج التشغيل لأجهزة الصوت والفيديو ومع ذلك لا تدعم تطبيقات الإنتاجية بشكل كبير، ولكنه يعتبر أفضل نظام لتشغيل الألعاب القديمة.

نظام التشغيل Haiku

نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر وقد تم إصداره لأول مرة في عام 2001. ومنذ ذلك الحين شهد تطوير مستمر ويقوم بتشغيل العديد من التطبيقات. مثل تطبيق مشغل الموسيقى والفيديو VLC وبعض التطبيقات الشهيرة الأخرى.