تتيح لك ميزة الذكريات في متصفح جوجل كروم طريقة مباشرة وبسيطة للوصول إلى صفحات الويب التي قمت بزيارتها سابقًا. وتصنف الميزة صفحات الويب التي قمت بزيارتها وعرض بعض عمليات البحث الموصى بها، وتقدم أيضا بطاقات مرتبة لسجل التصفح.

ميزة الذكريات في جوجل كروم وكيفية استخدامها

تتوفر الميزة لمستخدمي إصدار متصفح جوجل كروم 92 والإصدارات الأحدث، وبمجرد تحديث المتصفح اتبع الخطوات التالية لتفعيل الميزة:

افتح علامة تبويب جديدة ثم انسخ العنوان: chrome://flags/#memories وألصقه في شريط العنوان ثم اضغط على مفتاح Enter.

قم بتوسيع القائمة المنسدلة بجوار خيار الذكريات ثم حدد خيار تفعيل.

اضغط على خيار إعادة التشغيل الذي يظهر لك لتطبيق التغييرات.

بمجرد إعادة تشغيل المتصفح اتبع الخطوات التالية لمعرفة ذكريات التصفح الخاص بك:

افتح علامة تبويب جديدة ثم انسخ العنوان: chrome://history/journeys وألصقه في شريط العنوان ثم اضغط على مفتاح Enter.

في الشاشة التالية جد ذكريات التصفح مرتبة بشكل واضح وبسيط. حيث تظهر عمليات البحث الموصى بها ضمن تبويب محاولة البحث عن.

وبناءً على سجل التصفح الخاص بك تجد شريط بحث في الأعلى للبحث عن عملية بحث محددة قمت بها سابقً. ويتم عرض صفحات الويب المحفوظة ضمن خيار من مجموعات التبويب والإشارات المرجعية.

وبالانتقال للأسفل تجد نتائج مرتبة تحت بطاقات مختلفة مدرجة في ترتيب زمني. وهذا من شأنه أن يجعل أي عملية بحث سابقة أسهل نسبيًا.

ويتم تصغير الصفحات المتعددة التابعة لموقع معين ضمن بطاقة واحدة. ولعرضها جميعًا اضغط على رمز السهم المتجه للأسفل بجوار البطاقة.

ولحذف أي عمليات بحث قمت بها سابقًا في متصفح جوجل كروم كل ما عليك فعله هو الضغط على النقاط الثلاثة بجوار عملية البحث واختيار إزالة من السجل ثم الضغط على خيار التأكيد.

جوجل تسهل التنقل بين نتائج البحث

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت عن ثلاث ميزات جديدة متوفرة في أحدث إصدار تجريبي من متصفح جوجل كروم، يهدف إلى تسهيل العثور على الأشياء عبر الويب ومشاركة النص. وتتيح لك إحدى التجارب الجديدة رؤية بعض نتائج البحث أسفل شريط العناوين بعد الانتقال إلى الصفحة.

وتتيح لك ميزة أخرى في الاختبار إنشاء صورة مبسطة للنص عبر مواقع الويب، بينما تضيف الميزة الثالثة بطاقات إلى صفحة علامة تبويب جديدة تسهل الرجوع إلى المواقع التي زرتها سابقًا بشرط تسجيل دخولهم إلى المتصفح.

اقرأ ايضًا: طرق إصلاح مشكلة بطء متصفح جوجل كروم