في الفترة الأخيرة تطورت المنبهات الذكية بشكل كبير حيث أصبحت أجهزة بوظائف متعددة وليس فقط تنبيهك للاستيقاظ من النوم. ويأتي المنبه الذكي SMART CLOCK 2 من شركة لينوفو بتحديثات مهمة للغاية تتيح لك التحكم في المنزل بالصوت بالإضافة لإخبارك بالوقت.

مراجعة شاملة للمنبه الذكي SMART CLOCK 2

قامت شركة لينوفو بتضمين الكثير من الوظائف في المنبه الذكي Smart Clock 2 الذي يأتي بأبعاد 5×4 إنشات. وتعتبر أصغر شاشة عرض ذكية في السوق حتى الآن وتعمل كمكبر صوت لأجهزة البلوتوث.

ويأتي بشاشة تعمل باللمس والدعم الكامل لمساعد جوجل الصوتي والذي يتيح لك الاستفسار عن حالة الطقس. وكذلك التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية بصوتك.

وقامت الشركة بتوفير محطة منفصلة مصمم للساعة يوفر إضاءة ليلية ولوحة شحن لاسلكية للهاتف. ومنفذ USB-A للأجهزة الطرفية الخاصة بك. ومع ذلك لا يأتي ببطارية إضافية لذلك إذا انقطع التيار الكهربائي فسيتم إيقاف تشغيل المنبه.

مواصفات المنبه الذكي Smart Clock 2

يأتي المنبه Smart Clock 2 بأصغر شاشة عرض ذكية لذا فهي مناسبة لمن لديهم طاولات جانبية صغيرة أو مزدحمة بجانب السري. ويعد الشحن اللاسلكي وضوء LED الليلي من الإضافات الممتازة في المنبه.

ولا توجد كاميرا في المنبه وتوفر السماعات الصغيرة جودة صوت كافية تعتبر مناسبة لبث بعض الموسيقى الهادئة عند الذهاب للنمو.

ويوفر المنبه سبع نغمات إنذار مختلفة لإيقاظك في الصباح. وتبدو أفضل من الهاتف الذكي ولكن لا تصل إلى مستوى الشاشات الذكية الأخرى مثل Nest Hub من جوجل.

وتعتمد الواجهة بشكل كبير على التحكم الصوتي للقيام بأشياء مثل إطفاء ضوء الغرفة عبر الصوت. ولا تتيح لك الشاشة الصغيرة القيام ببعض الأشياء الرئيسية التي تتوقعها من شاشة ذكية.

حيث لا يمكنك مشاهدة الفيديو ولكنه يدعم بث الفيديو من كاميرات Google Nest الأمنية. والذي يعتبر مفيدًا وسهلة الاستخدام في الليل لمعرفة إذا حدث شيء ما في الخارج.

ومع ذلك يعمل جهاز Smart Clock 2 حاليًا فقط مع كاميرات Google Nest القديمة. وليس مع الكاميرات الجديدة أو أي كاميرات تابعة لأطراف خارجية.

ولا تمنحك الشاشة أيضًا معلومات مرئية إضافية عندما تطرح أسئلة على المساعد الصوتي. ولكن يمكنك اختيار ألبوم من صور جوجل لتدويره كوجه للساعة طوال اليوم.

التصميم

يأتي جهاز Smart Clock 2 ببعض ترقيات التصميم المحسنة حيث يأتي بخيارات ألوان جديدة. تشمل اللون الأزرق والرمادي والأسود. وعامل شكل جديد أطول لتتمكن من وضعه بسهولة على محطة الشحن الجديد..

وبالرغم من أنه يمكنك شراء الساعة بدون محطة الشحن مقابل 20 دولارًا أقل لكنك تفقد الكثير من الوظائف. ولا يزال زر رفع الصوت الفعلي وزر خفض الصوت في المكان القديم نفسه مع مفتاح كتم الصوت في الخلف.

ويظل السطح الحساس للمس بين أزرار الصوت أيضًا في حالة الغفوة أو إيقاف تشغيل المنبه. وتم نقل منفذ USB-A إلى محطة الشحن المرفقة مما سيخيب آمال البعض إذا اختاروا فقط شراء الساعة بدون محطة الشحن.

وتم إعادة مكبرات الصوت إلى الأمام ولا يزال يعمل بمعالج Mediatek رباعي النوى. ويتطلب شبكة واي فاي لاستخدام مساعد جوجل الذكي والميزات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى استخدام تطبيق Google Home على هاتف ذكي لإعداده. ومع ذلك بدون إقرانه بشبكة واي فاي يعمل الجهاز كمنبه فقط.

الأداء

بشكل عام تعتبر الشاشة الصغيرة لجهاز Smart Clock صغيرة جدًا بحيث لا يمكن التنقل فيها بشكل مريح. حيث كان التمرير سريعًا من الأسفل للوصول إلى وظائف السطوع والتحكم في مستوى الصوت وزر عدم الإزعاج والإعدادات معقدًا بعض الشيء.

ويقدم الجهاز خمس شاشات قابلة للتمرير السريع على هذه الشاشة. وتشمل الساعة والإشعارات والطقس والموسيقى والتقويم.

ويقدم وظيفة تحكم وحيدة عبر الصوت في المنزل الذكي وهو خيار تشغيل أو إطفاء الأنوار في الغرفة التي تتواجد بها.

ولكن ما يميز الجهاز هو حامل الشحن اللاسلكي الذي يتيح لك شحن هاتفك بقدرة شحن تصل إلى 10 واطًا. وما يصل إلى 5 واطا فقط في حالة تشغيل الموسيقى.

وتأتي محطة dock بشكل أنيق ولون رمادي مرصع بالحصى مع بقع زرقاء حوله. ولا يحتاج إلى كابل خاص به بل تستمد طاقتها من الساعة نفسها.

ويتم دمج ضوء الليل في dock كحلقة LED حول مكان تواجد الساعة. وتقوم بالإضاءة لبعض ثواني عندما تضع هاتفك على الشاحن اللاسلكي.

وتحتوي الساعة نفسها على مستشعر إضاءة محيطة مدمج يضبط سطوع الشاشة بحسب ضوء الغرفة. ومع ذلك بينما يبدو خافتًا بشكل مناسب لكن لا يكون مظلمًا بدرجة كافية.

السعر

يأتي جهاز Smart Clock بسعر يبدأ من 70 دولارًا للمنبه الرئيسي. ويمكنك إنفاق 10 دولارات إضافية لشراء الحزمة كاملة التي تتضمن الشاحن اللاسلكي ومحطة الإرساء.

وهو ما يعتبر اقل تكلفة من الأجهزة المنافسة مثل Nest Hub أو Echo Show 5. نتيجة لذلك إذا كان ما تريده فقط هو منبه ذكي بدون شاشة مشتتة للانتباه فإن هذا الجهاز مناسب لك.

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