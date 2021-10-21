ماسنجر تتيح لمجموعة كاملة مشاركة تجربة AR

أضافت منصة فيسبوك ماسنجر ميزة التأثيرات الجماعية Group Effects، التي تتيح للجميع في مكالمة فيديو المشاركة في نفس تجربة الواقع المعزز في نفس الوقت.

وتتوفر التأثيرات الآن عبر مكالمات فيديو ماسنجر بالإضافة إلى Messenger Rooms، وهي ميزة مؤتمرات الفيديو التي تشبه Zoom في الخدمة. كما تتوفر قريبًا عبر إنستاجرام.

وتعد Group Effects تجارب جديدة للواقع المعزز يمكن أن تزيد من قدرة الجميع في مكالمة فيديو في نفس الوقت، مما يتيح طريقة أكثر متعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وسواء كنت ترغب في رفع مستوى لعبتك التنافسية أو الاستمتاع مع صديقك الذي يبعد 3000 ميل، فإن Group Effects تجعل مكالمات الفيديو أكثر تسلية.

وتعمل Group Effects مع كل شخص في مكالمة الفيديو، مما يتيح لك الاستمتاع بتجارب الألعاب المتعددة اللاعبين مع أصدقائك.

وبعبارة أخرى، أصبحت تأثيرات الواقع المعزز تجربة مشتركة. وتكون مكالمات الفيديو شخصية وغامرة. وتتمكن من الاختيار من مكتبة تضم أكثر من 70 تأثيرًا جماعيًا.

وللتحقق من Group Effects، توجه إلى تطبيق ماسنجر، وابدأ مكالمة فيديو وانقر على الوجه المبتسم لفتح درج التأثيرات وحدد Group Effects.

وتسمح Group Effects للمبدعين بجلب أفكارهم الإبداعية إلى تجربة مكالمات الفيديو عبر المنصة. وكانت العديد من تأثيرات الواقع المعزز تجربة فردية أو عززت صورة أو مقطع فيديو للقصص أو Reels.

وباستخدام Group Effects، أصبح لصناع المحتوى مثل روس ويكفيلد الذي صمم تأثير Blow the Dandelion مجال جديد للإبداع.

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مكالمات ماسنجر أصبحت أكثر إثارة مع تجارب AR

توفر Group Effects طريقة أكثر جاذبية وتفاعلية للتواصل مع أصدقائك. كما أنها تدعم مجتمع المبدعين وتمنح الأشخاص المزيد من الطرق للتعبير عن أنفسهم.

ونعتمد جميعًا على مكالمات الفيديو لتقريب المسافة المادية والتفاعل مع العالم من حولنا. ومع هذه الميزة الجديدة، تصبح تلك التفاعلات لا تنسى.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق الوصول إلى واجهة برمجة تطبيق Spark AR Multipeer للسماح لمزيد من المبدعين والمطورين ببناء تأثيرات المجموعة.

وباستخدام واجهة برمجة تطبيق Spark Multipeer، يمكن لجميع المبدعين والمطورين إنشاء تأثيرات تفاعلية ديناميكية في الوقت الفعلي لجماهير أكبر مع تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع مكالمات الفيديو.

وإلى جانب تجارب AR الجماعية المشتركة. أعلنت فيسبوك أيضًا عن مجموعة من الميزات الصغيرة القادمة إلى خدمات الدردشة الخاصة بها هذا الشهر.

وتسمح ميزة تأثيرات الكلمات الجديدة لمستخدمي ماسنجر عبر نظام iOS بتشغيل رسم متحرك في الدردشة عند استخدام عبارة معينة. وهناك أيضًا Soundmojis جديدة للربط مع No Time to Die.

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