كشفت شركة جوجل بشكل رسمي عن هاتفيّ بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، وهو ما قد تم خلال مؤتمرها الأخير. إلا أن الشركة لم تكشف عن منتجات أخرى ضمن فئة الهواتف الذكية.

وكانت بعض التوقعات قد أشارت إلى أن جوجل سوف تعلن عن هاتفها القابل للطي ضمن المؤتمر، والذي سيأتي تحت علامة بيكسل التجارية كذلك، إلا أن هذا لم يحدث. ونذكر أن جوجل قد أكدت سابقًا في 2019 أنها تعمل على نموذج أولي لهاتفها القابل للطي.

وبالفعل، تقدمت جوجل بطلبات لبراءات اختراع للشاشات القابلة للطي ولمكونات أخرى متنوعة. كما أن عددًا من التسريبات قد ظهر في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أن جوجل مازالت غير مستعدة للكشف عمّا توصلت إليه.

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وظهرت التسريبات حول هاتف جوجل القابل للطي، والذي يحمل الاسم بيكسل فولد غالبًا، منذ فترة طويلة، إلا أن بعضها كان قريبًا جدًا. مثل تقرير TheElec الكورية والذي أوضح أن سامسونج بالفعل ستبدأ قريبًا في تصنيع شاشات أوليد قابلة للطي لصالح الشركة.

وقد ظهر الهاتف ضمن مستندات الشركة الداخلية بالاسم الرمزي Passport، وكانت تفيد المعلومات بقدوم الهاتف في نهايات عام 2021. وقد تم تأكيد هذه المعلومة من أكثر من مصدر، منهم المسرّب المعروف إيفان بلاس.

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كل ما نعرفه عن هاتف جوجل القابل للطي

أكدت المصادر أكثر من مرة الإعلان عن الهاتف خلال عام 2021. إلا أن انقضاء مؤتمر بيكسل قد أحبط منتظري الهاتف، إلا أن الشركة مازال لديها أكثر من شهرين للكشف عن الهاتف أو حتى للتلميح له.

ويُذكر أن الاسم الرمزي Passport قد ظهر ضمن مستندات الشركة الداخلية، والتي تم تسريب بعضها في أغسطس 2020، أي بعد أكثر من عام من إعلان الشركة عملها على هاتف قابل للطي، وهذا إن دل على شيء فسيدل على أن جوجل لم تتراجع عن الفكرة.

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وإلى جانب ذلك، مصادر موثوقة قد ذكرت أن الشركة لن تكتفي بإصدار Passport، بل إنها تختبر أيضًا إصدارًا يحمل الاسم Jumbojack، والتوقعات قد أشارت إلى أن Jumbojack هو هاتف بتصميم مشابه لهواتف جالاكسي Z فليب من سامسونج.

وذلك حيث إن المصطلح Jumbojack يشير إلى ما يشبه شطيرة البرجر. في حين أن مصطلح Passport واضح المعنى. وهو يشير لتصميم أشبه بجالاكسي Z فولد الأكبر.

وبالعودة لتقارير TheElec والتي غطت نواحي كبيرة حول الهاتف. من المتوقع أن تبدأ سامسونج في تصنيع شاشات أوليد الخاصة بهواتف جوجل القابلة للطي في أكتوبر الجاري. وذلك بالاعتماد على تقنية Ultra-Thin Glass التي تستخدمها في هواتفها.

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وقد أتى نظام أندرويد مع تحسينات كبيرة للهواتف القابلة للطي، وذلك في إصداره الأخير، وهو ما شكّل تلميحًا آخر لقدوم هاتف قابل للطي من الشركة. إلا أن الأمور مازالت مبهمة، وإلى جانب ذلك فإننا لازلنا غير قادرين على الوصول لتوقع دقيق حول مدى نجاح هاتف قابل للطي من شركة جوجل، وذلك في ظل أن السوق لم ينضج بعد.