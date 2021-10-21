علي بابا تحاول تعزيز أعمالها السحابية

أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا شريحة خادم جديدة، حيث تتطلع إلى تعزيز أعمالها في مجال الحوسبة السحابية والتنافس ضد المنافسين الأمريكيين مثل أمازون.

ومن المفترض أن توجد الشريحة المسماة Yitian 710 ضمن خوادم جديدة تسمى Panjiu. ولن يتم بيع الشريحة والخوادم مباشرة للعملاء.

وبدلاً من ذلك، يشتري عملاء الحوسبة السحابية للشركة خدمات تستند إلى أحدث التقنيات. وتم تصميم هذه الخوادم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتخزين.

ولم تذكر الشركة متى تتوفر الخدمات القائمة على أحدث شريحة وخادم للعملاء. ولن تقوم علي بابا بتصنيع أشباه الموصلات ولكنها تصممها بدلاً من ذلك.

وهذا هو الاتجاه السائد بين الشركات الصينية. وصممت هواوي رقاقات الهواتف الذكية الخاصة بها وجمعت بايدو الأموال هذا العام لأعمال أشباه الموصلات المستقلة.

كما فعل منافسو الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة بما في ذلك جوجل وأمازون نفس الشيء.

وترى علي بابا الحوسبة السحابية باعتبارها جزءًا رئيسيًا من نموها المستقبلي. ولكن تمثل حاليًا 8 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

وشهدت أعمال الحوسبة السحابية لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة نموًا أبطأ في ربع يونيو بعد أن فقدت عميلًا رئيسيًا كان يستخدم خدماتها السحابية في الخارج.

ومع ذلك، فإن علي بابا هي أكبر شركة للحوسبة السحابية في الصين. ولكن المنافسين يستثمرون بكثافة للحاق بالركب.

ومع استمرار العقوبات الأمريكية في إلحاق الضرر بأعمال الهواتف الذكية لهواوي، تتطلع الشركة أيضًا إلى زيادة إيراداتها من السحابة.

وتحاول علي بابا توسيع أعمالها السحابية دوليًا. ولكن لا تزال تتخلف عن أمثال أمازون ومايكروسوفت من حيث حصتها في السوق العالمية.

وتستثمر الشركات في رقاقاتها الخاصة كطريقة للحصول على السيليكون المصمم خصيصًا الذي يمكنه تشغيل تطبيقات معينة كطريقة للتمييز عن المنافسة.

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علي بابا تتحدى أمازون ومايكروسوفت

قالت الشركة في بيان صحفي: إن تخصيص رقاقة الخادم الخاص بنا يتوافق مع جهودنا المستمرة نحو تعزيز قدراتنا الحاسوبية بأداء أفضل وكفاءة أفضل للطاقة.

وتعتمد شريحة Yitian 710 على الهندسة المعمارية من شركة Arm البريطانية لأشباه الموصلات، بالإضافة إلى استخدام بعض أحدث عمليات التصنيع.

ويشار إلى أن شريحة Yitian 710 لا تمثل محاولة الشركة الأولى لدخول صناعة أشباه الموصلات المصممة خصيصًا.

وفي عام 2019، أطلقت علي بابا أول شريحة ذكاء اصطناعي تسمى Hanguang 800.

وتأتي شريحة الخادم الجديدة في وقت تواجه فيه عمالقة الإنترنت في الصين تدقيقًا شديدًا من المنظمين المحليين الذين يتطلعون إلى كبح بعض قوتهم وتشديد القواعد حول مجالات من مكافحة الاحتكار إلى جمع البيانات.

وتعرضت الشركة في شهر أبريل لغرامة قدرها 2.8 مليار دولار نتيجة تحقيق مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، فإن أشباه الموصلات هي مجال تأمل فيه الصين في تعزيز قدراتها المحلية حيث لا تزال صناعة البلاد تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأجنبية.

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