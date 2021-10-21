يتيح تطبيق Sky Map رؤية النجوم والكواكب والمجموعات النجمية والتعرف عليها. ومع ذلك نظرًا لوجود العديد من نماذج هواتف أندرويد المختلفة فهناك الكثير من المشكلات التي تجعلها لا تعمل بشكل صحيح.

أبرز مشكلات تطبيق Sky Map وكيفية حلها

يتطلب استخدام التطبيق هاتف أندرويد يدعم ميزة نظام تحديد المواقع العالمي GPS والبوصلة ومستشعرات مقياس التسارع. وللتحقق مما إذا كان هاتفك متوافقًا مع التطبيق يمكنك زيارة موقع التطبيق في متجر جوجل بلاي عبر هذا الرابط.

وإذا وجدت رسالة تقول أن التطبيق متاح لهاتفك فهذا يعني أن المشكلة لا يتعلق بهاتفك. ويمكنك تجربة الحلول التالية لحل المشكلة:

إزالة بطاقة التخزين قبل تثبت تطبيق Sky Map

إذا كنت تعمل بإصدار أندرويد قديم نسبيًا فقم بإلغاء بطاقة التخزين الداخلية قبل تثبيت التطبيق. وبمجرد التثبيت يمكنك إعادة إدخال البطاقة مرة أخرى ونقل التطبيق إلى البطاقة بعد تثبيتها إذا رغبت في ذلك.

تفعيل الوضع التلقائي

يحتوي التطبيق على الوضع اليدوي والذي يتطلب منك سحب الشاشة بإصبعك للنظر إلى السماء. وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تعطيل التطبيق أو عدم عمله بشكل جيد. ونتيجة لذلك يجب عليك تفعيل الوضع التلقائي حيث تتماشى الشاشة مع مساحة السماء التي تنظر إليها.

إعادة معايرة البوصلة ونظام تحديد المواقع العالمي

يمكنك القيام بذلك من تحريك الهاتف في حركة على شكل رقم 8 لتشغيل المستشعرات. وإعادة التعيين تلقائيًا ومحاذاة الوضع الذي تمسك به هاتفك بشكل أكثر دقة. ويوجد أيضًا خيار للمعايرة في إعدادات خريطة Google Sky يمكنك استخدامه لتفعيل المعايرة.

وإذا كان التطبيق لا يعمل حتى بعد معايرة هاتفك فتأكد من أنك لا تقف بالقرب من أي أجهزة كهربائية أو مواد مغناطيسية يمكن أن تتداخل مع مستشعرات هاتفك.

تشغيل خدمات الموقع في الهاتف

تسمح ميزة خدمات الموقع لتطبيق Sky Map بتحديد موقعك الدقيق باستخدام مستشعرات GPS الخاصة بالهاتف. ويجب ايضًا تفعيل خيار نظام تحديد المواقع العالمي للعمل بشكل دائم ضمن قائمة إعدادات التطبيق.

وذلك حتى لا يستخدم التطبيق موقع شبكة الواي فاي الخاص بك بدلاً من موقع GPS. والذي سيكون أقل دقة وقد يؤدي إلى مشكلات في محاذاة العرض.

اقرأ ايضًا: طرق لتقليل استخدام التطبيقات في هاتف أندرويد