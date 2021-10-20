تعتبر عملية مشاركة موقعك الجغرافي في الوقت الفعلي عبر هاتف أندرويد مع صديق أو أحد أفراد العائلة أمرًا مفيدًا.

وذلك خاصة إذا كنت تزور المنطقة لأول مرة ويمكنك القيام بذلك بعدة طرق سواء عبر تطبيق خرائط جوجل مباشرة، أو أحد تطبيقات الدردشة مثل واتساب أو فيسبوك ماسنجر.

كيفية مشاركة موقعك الجغرافي عبر هاتف أندرويد

مشاركة موقعك عبر خرائط جوجل

يأتي تطبيق خرائط جوجل بميزة مدمجة تتيح لك مشاركة موقعك مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو زملاء العمل بسهولة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على صورة حسابك الشخصي في أعلى شاشة الخريطة المفتوحة في التطبيق.

وبعد ذلك من القائمة حدد خيار مشاركة الموقع.

ويجب أن تحدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها.

ومن ثم اختر الأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم من جهات الاتصال.

واضغط على خيار مشاركة لبدء مشاركة موقعك.

ويظهر لك رسالة في أسفل الشاشة تفيد بأنك تشارك موقعك مع جهة الاتصال المحددة.

ويمكنك إيقاف مشاركة موقعك اضغط على القائمة الموجودة في الأسفل وحدد خيار إيقاف.

مشاركة موقعك عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر

إذا كنت تتحدث بالفعل مع شخص عبر فيسبوك ماسنجر وتريد إرسال موقعك إليه دون الخروج من التطبيق، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الموقع داخل شاشة المحادثة التي تجريها بالفعل مع هذا الصديق.

ومن ثم على الخريطة اضغط على الشريط الأزرق الذي يشير إلى مشاركة الموقع المباشر.

وإذا كنت تفضل مشاركة نقطة ثابتة فاضغط على الدبوس الأحمر أعلى يمين الخريطة وابحث عن مكان لمشاركته أو اسحبه وافلته على الخريطة.

وتظهر لك ساعة عد تنازلي لمدة ساعة واحدة فقط وهي المدة التي يمكنك مشاركة موقعك خلالها.

مشاركة موقعك عبر واتساب في أندرويد

إذا كنت تدردش مع شخص ما عبر تطبيق واتساب فيمكنك مشاركة موقعك الحالي معه بسهولة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: