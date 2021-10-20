مراجعة جهاز البث FIRE TV STICK 4K MAX من أمازون

أعلنت شركة أمازون عن جهاز البث Fire TV Stick 4K Max والذي يأتي بترقيات مهمة عن النموذج السابق، وبالرغم من التشابه مع النموذج القديم من حيث التصميم إلا أنه يختلف عنه بالكثير من الميزات التي تجعل تجربة البث أكثر من رائعة.

التصميم والمواصفات

يأتي جهاز Fire TV Stick 4K Max بتصميم مشابه إلى حد كبير مع النموذج السابق، ولكنه أطول قليلًا وبلون أسود مستطيل يتم توصيله مباشرة بمنفذ HDMI على شاشة التلفاز أو من خلال كابل مضمن يسمح له بالتدلي من شاشة التلفاز.

ويحتوي الجهاز على منفذ Micro USB ويتضمن الصندوق جميع الكابلات الضرورية، وذلك إلى جنب جهاز التحكم عن بعد Alexa Voice Remote وبطاريتين من نوع AAA.

وقد زادت أمازون من أداء جهاز Fire TV Stick 4K Max في جميع المجالات، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة الرسومات أكثر قوة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 2 جيجابايت بدلًا من 1.5 جيجابايت.

وهذه التحسينات تجعل تحميل التطبيقات أسرع وتجربة المستخدم أكثر سلاسة، كما أنها خالية من التأخير مقارنة بجهاز Chromecast مع خدمة جوجل تي في.

ويدعم الجهاز أيضًا اتصال بترقية اتصال الواي فاي إلى Wi-Fi 6 للحصول على أداء أفضل للبث اللاسلكي ولكن هذا يتطلب وجود جهاز توجيه يدعمه. ويدعم جهاز Fire TV Stick 4K Max القدرة على البث المباشر لكاميرات المنزل عبر ميزة وضع صورة داخل صورة.

مواصفات جهاز التحكم وميزاته

بالإضافة إلى ذلك يتضمن الصندوق جهاز تحكم عن بعد صوتي جديد يدعم المساعد الصوتي أليكسا، مع وجود اختصارات التطبيقات وخدمات البث التلفزيوني المباشر.

وهناك أيضًا عناصر تحكم مخصصة للطاقة ومستوى الصوت. وتجد أيضًا أربعة اختصارات لخدمات البث الشهيرة Prime Video و Netflix و Disney Plus و Hulu.

ومع ذلك لا يزال يتعين عليك الضغط مطولًا على زر أليكسا لإجراء عمليات البحث الصوتي أو إصدار الأوامر الذكية مثل أطفاء الأنوار أو تشغيلها.

ويأتي جهاز التحكم عن بعد الجديد بزر جديد يتيح لك الذهاب بسرعة إلى خدمات البث التلفزيوني المباشر المدعومة. والتي تتكامل مباشرة مع دليل قناة أمازون مثل يوتيوب تي في وبلوتو تي في وغيرها.

أهمية أجهزة أمازون الأخرى

لتحقيق أقصى استفادة من جهاز Fire TV Stick 4K Max تحتاج إلى أجهزة أمازون الأخرى في منزلك. وبالتحديد للاستفادة من مساعد أليكسا الصوتي والذي يعد جزءًا أساسيًا من الجهاز. والذي لا يعمل فقط كمساعد بحث لفتح التطبيقات أو الأفلام أو العروض بالصوت ولكن أيضًا للتحكم في المنزل الذكي.

على سبيل المثال إذا كان لديك جرس باب من Ring فيمكنك إلقاء نظرة في الوقت الفعلي على ما يحدث بالخارج. وأيضا تصغير الفيديو في وضع صورة داخل صورة مما يسمح لك بمراقبة الباب أثناء مشاهدة شيء آخر.

وأوامر أليكسا في جهاز التحكم عن بعد قادرة أيضًا على التحكم في الأضواء الذكية أو الأجهزة الأخرى. بالإضافة إلى إمكانية إقران الجهاز مع مكبرات الصوت Echo صوتيًا.

الأداء وتجربة المستخدم

أصبح التنقل في واجهة جهاز Fire TV Stick 4K أكثر سلاسة وذلك بسبب الذاكرة الإضافية. والارتفاع الطفيف في أداء المعالج حيث يمكنك التنقل بسهولة في تخطيط الشاشة. من خلال ثلاثة علامات تبويب رئيسية في الجزء العلوي وهي الرئيسية والبحث والمباشر.

ويعرض كل علامة تبويب تطبيقات أو برامج تلفزيونية أو أفلامًا مختلفة. يمكنك البدء في مشاهدتها ببضع نقرات على جهاز التحكم عن بعد Alexa Voice Remote.

وبالنسبة لجودة الصورة فإن الجهاز كما يسمى يدعم البث بجودة 4K. ويدعم أيضًا صوت Dolby Vision و HDR و HDR10+ والصوت المحيطي. وبالتأكيد تحتاج إلى شاشة تلفاز يدعم كل هذه التقنية للحصول على التجربة الكاملة للجهاز.

ويتطلب استخدام جهاز Fire TV Stick 4K Max حساب أمازون. وهذا يعني يجب عليك الموافقة على شروط الاستخدام والخصوصية الخاص بالشركة للبدء.

ومن المهم أيضًا أن تكون على دراية بإعدادات الخصوصية الخاص بالمساعد الصوتي أليكسا نظرًا إلى أنه دورًا كبيرًا مع الجهاز.

ويأتي جهاز منصة Fire TV Stick 4K Max مع إعدادات خصوصية مفعلة افتراضيًا. والتي تسمح لشركة أمازون بما يلي:

استخدم البيانات الشخصية التي تم جمعها بواسطة نظام تشغيل الجهاز لأغراض التسويق وتحسين المنتج.

السماح لمتجر التطبيقات بجمع معلومات حول تكرار ومدة استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

السعر

إذا كنت تبحث عن أسرع طريقة لبث المحتوى المرئي عبر الإنترنت من خدمات شهيرة مثل نتفليكس وديزني بلص. فإن جهاز Fire TV Stick 4K Max هو المناسب لك. خاصة إذا كان لديك شاشة تلفاز ذكية وأجهزة صوت حديثتين.

حيث يأتي الجهاز بجميع المواصفات التي قد ترغب بها وتقدم لك تجربة مشاهدة ممتعة، مثل الدعم القوي للتطبيقات. وإمكانية التحكم في منزلك الذكي.

بالإضافة إلى ذلك وبالمقارنة مع أجهزة البث الأخرى من ناحية السعر فإنه يعتبر مناسب جدًا. ويتوفر جهاز Fire TV Stick 4K Max بسعر 55 دولارًا فقط.

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