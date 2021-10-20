مراجعة شاملة لإصدار نظام التشغيل أندرويد 12

يأتي نظام أندرويد 12 والمتوقع إصداره بشكل رسمي خلال هذا الشهر بأكبر تحديث للنظام، وتحديدًا في التصميم المرئي الذي يغير طريقة استخدامك للهاتف مع المزيد من المزايا والوظائف لتحسين تجربة الاستخدام.

أندرويد 12 والتصميم الجديد

التغيير الأكثر وضوحًا والذي يعد أيضًا الحافز الأكبر لمعظم الأشخاص لتثبيت أندرويد 12، هو المظهر البصري الجديد كليًا المصمم بلغة تصميم جديدة تسمى Material You من جوجل. والذي يعتبر أكبر تغيير في التصميم في تاريخ نظام التشغيل أندرويد.

حيث أصبحت تحسينات التصميم الأساسية في أندرويد 12 أكثر سلاسة. وتبدو الرسوم المتحركة التي ستشاهدها عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله أو توصيل الشاحن كلها أنيقة وسلسة.

بالإضافة إلى جمالية النوافذ المنبثقة للإشعارات والعناصر الموجودة في قائمة الإعدادات السريعة المنسدلة وواجهة الصوت وغيرها.

ويعتبر هدف شركة جوجل من لغة التصميم الجديدة Material You هو توحيد مظهر جميع أجهزتها. ويتضمن ذلك الشاشات الذكية والهواتف وأي جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ولكن بالنسبة لنظام التشغيل أندرويد 12 يتعلق التحسين البصري الجديد بمنحك مزيدًا من المرونة في جعل هاتفك ينبض بالحياة وأكثر حيوية.

دعم الأدوات المصغرة

من بين أبرز التحسينات الجديدة في أندرويد 12 هو دعم الأدوات المصغرة. حيث تجد أداة مصغرة للساعة ملونة في الشاشة الرئيسية مع العديد مع الأدوات المصغرة الأخرى مثل أداة الذكريات التي تجلب الصور من حسابك في خدمة صور جوجل.

ومع ذلك لم تقم جوجل بحزم هذه الأدوات المصغرة في صفحات مخصصة مثل نظام التشغيل iOS. حيث تشغل الأدوات المصغرة الكثير من مساحة الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك التحديث الأكبر للأدوات المصغرة كانت لتطبيقات جوجل فقط. ولا تبدو الأدوات التابعة للجهات الخارجية بنفس المظهر الجمالي.

ولكن لأن إطلاق الإصدار الرسمي لم يتوفر بعد فمن المتوقع أن يتجه الكثير من مطوري تطبيقات الخارجية إلى تحديث أدواتهم المصغرة لتتللائم مع المظهر الجديد لنظام التشغيل أندرويد 12.

تقليل التخصيص للسِمات

قدم إصدار ويندوز 11 دعمًا للسِمات المخصصة والذي يتيح لك ضبط نوع الخط وشكل أيقونة التطبيق ونظام الألوان. ولكن في إصدار أندرويد 12 قامت جوجل بتقليل التخصيص للتركيز فقط على اللون الذي تريد ظهوره.

ويظهر هذا في بعض القوائم والأزرار والأدوات والنوافذ في القائمة المنسدلة للإعدادات السريعة، بما في ذلك مشغل الوسائط الأصلي الذي يظهر في شاشة الإشعارات.

ويمكنك تبديل الخلفيات من خلال الضغط مطولًا على الشاشة الرئيسية. ومن ثم اختيار لون من لوحة يتم إنشاؤها تلقائيًا من ورق الحائط الخاص بك.

ومع ذلك إذا كنت ترغب فقط في إبقائها بسيطة فيمكنك الاختيار من بين أربعة ألوان موجودة سابقًا. والتي تبدو مختلفة اعتمادًا على ما إذا قمت بتفعيل الوضع الداكن أو الفاتح.

كما يتيح النظام خيار الرموز ذات السمات والتي تحول جميع أيقونات التطبيقات إلى اللون المفضل لديك للحصول على مظهر أكثر تناسقًا.

ومع ذلك لم يتم تضمين تشغيل أي تطبيق تابع لجهة خارجية. وهذا يبدو مقصودًا من جوجل وهو السماح للتطبيقات غير التابعة لها بتقديم الألوان بحسب رغبتهم على شاشتك الرئيسية.

أداء أبرز الوظائف في أندرويد 12

قامت جوجل بتغيير وظيفة زر الطاقة حيث أصبح بدلًا من الضغط على زر الطاقة للسماح لك بالوصول بسهولة إلى محفظة جوجل باي وأدوات المنزل الذكية وإعدادات الطاقة من شاشة واحدة.

ستكون وظيفة زر الطاقة الآن تشغيل مساعد جوجل الذكي حيث تم نقل أدوات تبديل الأجهزة المنزلية الذكية وخدمة جوجل باي إلى أسفل الجهة اليسرى واليمنى من شاشة القفل.

وهذا الأمر قد يغير من طريقة استخدامك للهاتف بشكل كبير وذلك بسبب تغيير كيفية وصولك إلى هذه الوظائف الحيوية المتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من التعديلات المحسنة مثل إضافة ميزة التقاط صور للشاشة تمتد إلى أسفل الصفحة.

ويقدم نظام أندرويد 12 أيضًا مؤشرات تظهر أعلى شاشة الهاتف عندما يكون الكاميرا أو الميكروفون قيد الاستخدام. وأزرار ضبط سريعة جديدة يمكنك إضافتها لتتمكن من إيقاف تشغيل الكاميرا أو الميكروفون على مستوى النظام.

بالإضافة إلى ذلك عندما يسأل أحد التطبيقات عن موقعك يمكنك الآن تحديد ما إذا كنت تريد إعطاء التطبيق معلومات تقريبية أو دقيقة عن الموقع.

ويوفر النظام أيضًا وضعًا بيد واحدة بمجرد تنشيطه في قائمة الإيماءات. ما عليك سوى تمرير إصبعك لأسفل على الحافة السفلية من الشاشة لسحب الأشياء.

ويأتي النظام بلوحة معلومات خصوصية جديدة تتيح لك الكثير من المعلومات. مثل عدد مرات وصول التطبيقات إلى موقعك أو سجلات المكالمات أو تشغيل الكاميرا والميكروفون.

ما هي الهواتف التي تعمل بإصدار أندرويد 12 عند إطلاقه

بطبيعة الحال فإن مالكي هواتف بيكسل سيكونون من أوائل المستخدمين الذي يحصلون على الإصدار الجديد بمجرد إطلاقه رسميا. ومع ذلك وفقًا من المتوقع أن تدفع جوجل الإصدار الجديد للعديد من نماذج الهواتف الذكية التابعة للشركات الخارجية قبل نهاية هذا العام.

وأخيرًا، يبدو أن تركيز جوجل الرئيسي في إصدار نظام التشغيل أندرويد 12 هو على الجانب المرئي والبصري، وهو ما نراه في كثير من أنظمة التشغيل الأخرى مثل ويندوز 11.

نتيجة لذلك إذا متحمسًا فلن تندم على تثبيت الإصدار الجديد عند إطلاقه. حيث يأتي بتصميم بصري ومرئي جذاب. حيث تعتبر الإضافات الجديدة والتصميم الجديد مميزة للغاية وتقدم تجربة أكثر قابلية للتخصيص.

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