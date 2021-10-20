مايكروسوفت تتيح اختبار تطبيقات أندرويد عبر ويندوز 11

تسمح شركة مايكروسوفت الآن لمختبري ويندوز 11 بتجربة تطبيقات أندرويد. ويتوفر إصدار معاينة لنظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد لمختبري الإصدار التجريبي من ويندوز 11، مما يوفر الوصول إلى التطبيقات من Amazon Appstore.

ويتمكن جميع المختبرين باستخدام معالجات إنتل وكوالكوم و AMD من تجربة تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ويندوز 11.

ويمكن تحميل التطبيقات من خلال متجر مايكروسوفت، الذي يدرج مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تشير بعد ذلك إلى Amazon Appstore للتحميل والتثبيت.

كما يمكن تشغيل تطبيقات أندرويد جنبًا إلى جنب مع تطبيقات ويندوز الأخرى، وهي مدمجة في Alt + Tab وعرض المهام، ويمكنك تثبيتها في قائمة ابدأ أو شريط المهام.

وتوضح الشركة: يمكنك رؤية الإشعارات من إشعارات تطبيقات أندرويد في مركز الإجراءات أو مشاركة الحافظة الخاصة بك بين تطبيق ويندوز وتطبيق أندرويد.

وأضافت: لقد بنينا التجربة مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار. وتنطبق العديد من إعدادات إمكانية الوصول في ويندوز على تطبيقات أندرويد. نحن نعمل مع أمازون لتقديم المزيد من التحسينات.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع أمازون لتنسيق 50 تطبيقًا لمشتركي ويندوز إنسايدر لاختبارها عبر نظام التشغيل ويندوز 11.

وتشمل هذه التطبيقات ألعاب الهاتف المحمول مثل Lords Mobile و June’s Journey و Coin Master. وهناك أيضًا تطبيقات للقراءة مثل كيندل وتطبيقات للأطفال مثل Lego Duplo World أو Khan Academy Kids.

وتمثل التطبيقات مجموعة مختارة صغيرة من أكثر من 3 ملايين تطبيق متاح عبر متجر جوجل بلاي، وحتى أكثر من 600 ألف تطبيق عبر Amazon Appstore.

وليس من الواضح عدد تطبيقات أندرويد التي تتوفر بمجرد إطلاق هذه الميزة على نطاق واسع لنظام ويندوز 11.

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مايكروسوفت تريد من المختبرين تجربة تطبيقات أندرويد

قامت مايكروسوفت ببناء نظام فرعي في ويندوز 11 لتمكين دعم تطبيقات أندرويد. ويتضمن النظام الفرعي نواة لينكس ونظام التشغيل أندرويد استنادًا إلى الإصدار 11 من مشروع AOSP.

ويعمل النظام الفرعي في جهاز ظاهري Hyper-V مثل نظام ويندوز الفرعي لنظام التشغيل لينكس. ويفهم النظام الفرعي كيفية تعيين وقت التشغيل وواجهات برمجة التطبيقات للتطبيقات في بيئة AOSP لطبقة رسومات ويندوز ومخازن الذاكرة المؤقتة وأنماط الإدخال والأجهزة المادية والافتراضية وأجهزة الاستشعار.

ويدعم هذا النظام الفرعي شرائح AMD وإنتل وكوالكوم. وقد دخلت عملاقة البرمجيات في شراكة مع إنتل لتمكين تطبيقات Arm من العمل عبر أجهزة AMD وإنتل.

وتقوم مايكروسوفت بتمكين تطبيقات أندرويد في القناة التجريبية من ويندوز 11. علاوة على ذلك تقول إنها تخطط لتقديم المعاينة لمستخدمي قناة المطورين قريبًا.

ويحتاج جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز 11 إلى ضبطه على منطقة الولايات المتحدة في في القناة التجريبية. كما يتطلب أيضًا حساب أمازون في الولايات المتحدة للوصول إلى Amazon Appstore.

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