يوفر التبديل إلى وضع الراحة في جهاز بلاي ستيشن 4 مجموعة من المزايا، والتي تجعل تجربة الألعاب أكثر سلاسة وأسرع ومتعة بتكلفة قليلة. وهو يشبه وضع السكون في الحاسب حيث يستخدم الجهاز طاقة منخفضة بالإضافة إلى المزايا التالية

فوائد التبديل إلى وضع الراحة في جهاز بلاي ستيشن 4

بدء تشغيل جهاز بلاي ستيشن 4 بشكل أسرع

عندما يكون الجهاز في وضع الراحة فإن هذا يتيح له بدء التشغيل بشكل أسرع، وذلك لأن الجهاز يكون في حالة طاقة منخفضة وجاهز للتشغيل في أي لحظة. ونتيجة ذلك لا يتعين عليه بدء التشغيل من نقطة الصفر.

الاستمرار في اللعب من حيث توقفت

إذا كنت تلعب لعبة ما وأردت التوقف قليلًا فقم بتفعيل وضع الراحة، وتأكد من تحديد المربع الذي بجوار خيار الاحتفاظ بالتطبيق معلقًا. وفي المرة القادمة التي تستأنف في اللعب ستبدأ من حيث توقف سابقًا بدلًا من تحميل اللعبة من البداية.

جدير بالذكر أن جهاز بلاي ستيشن 4 لا يحتوي على محرك أقراص حالة صلبة SSD. ونتيجة لذلك ترى عادةً أوقات تحميل طويلة عندما تبدأ لعبة أو تقوم بتحميل لعبة ما.

ولكن عند تحديد الخيار السابق ذكره عند التبديل إلى وضع الراحة تتمكن من تجاوز هذه المشكلات واستئناف اللعب فورًا من المكان المحدد الذي كنت فيه سابقًا.

تنزيل الألعاب عن بعد

إذا قمت بتعين الجهاز في وضع الراحة فإنك تفتح خيار تنزيل الألعاب عبر تطبيق الهاتف، وهو ما يعد خيارًا عمليًا عندما تكون بعيدًا عن الجهاز، وقمت بشراء لعبة جديدة أو تريد تنزيل وظائف إضافية للعبة.

ومع تزايد أحجام ملفات الألعاب فمن الجيد أن تكون قادرًا على تنزيل لعبة ما أثناء تواجدك بعيدًا. والعودة لرؤيتها إما تم التنزيل أو تحقق تقدمًا جيدًا.

تنزيل تحديثات الألعاب وبرنامج التشغيل

يمكن للجهاز تنزيل تحديثات البرامج تلقائيًا أثناء تفعيل وضع الراحة لكل من النظام والألعاب. ومع ذلك بينما يمكنك تنزيل تحديثات البرامج تلقائيًا أثناء وجوده في وضع الراحة مجانًا.

إلا أنه يحب أن تكون عضوًا في خدمة PS Plus، إذا كنت تريد أن يقوم الجهاز بتنزيل تحديثات اللعبة تلقائيًا أثناء التبديل إلى وضع الراحة.

شحن وحدات التحكم

يمكنك شحن وحدات التحكم الخاصة بالجهاز أثناء التبديل إلى وضع الراحة. وهذا يعني أنك ستكون جاهزًا للعب بالألعاب بمجرد تشغيل الجهاز بدلًا من توصيل وحدة التحكم بكابل الشحن. والذي قد يكون غير مناسبًا لتجربة اللعب الخاص بك.

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