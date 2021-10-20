سامسونج تتيح لك تصميم هاتف Galaxy Z Flip 3

عقدت شركة سامسونج حدث Unpacked Part 2، وتصدرت الشركة الحدث بالإعلان عن Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition، وهو نسخة من هاتفها الصدفي القابل للطي يمكنك تخصيصه بمجموعة متنوعة من الألوان.

وبالرغم من أنك لن تتمكن من تخصيص إصدار Bespoke Edition بأي لون تريده. ولكن الشركة تقدم الكثير من الخيارات.

ويمكنك الاختيار بين لونين من ألوان الإطار (أسود أو فضي) وخمسة ألوان للجهة الأمامية والخلفية (أزرق أو أصفر أو وردي أو أبيض أو أسود)، بما مجموعه 49 مجموعة ممكنة.

ويأتي كل إصدار مفصل من Galaxy Z Flip 3 أيضًا مع خلفية مطابقة وشاشة غطاء. وإذا كنت ترغب في تحديث مظهر هاتفك، فإن الشركة تقدم خدمة Upgrade Care حيث يمكنك إرساله لمبادلة لوحة الألوان.

وبعيدًا عن خيارات التخصيص الإضافية، فإن Bespoke Edition Galaxy Z Flip 3 مطابق للنموذج الذي تم إصداره في شهر أغسطس.

ويتوفر Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition للطلب اليوم من موقع الشركة عبر الويب في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وكوريا والمملكة المتحدة.

ويبدأ السعر من 1100 دولار ويأتي مع حماية +Samsung Care لمدة 12 شهرًا. ونظرًا لتصنيع كل جهاز حسب الطلب، تختلف أوقات التسليم.

اقرأ أيضًا: سامسونج تحاول إثبات أن هواتفها القابلة للطي متينة

هاتف سامسونج الجديد يوفر 49 مجموعة ألوان

إلى جانب الإصدار المفصل حسب الطلب من Galaxy Z Flip 3، أعلنت سامسونج عن تحديث برنامج لساعة Galaxy Watch 4.

ويتوفر التحديث للتنزيل، وهو يأتي بأربعة وجوه جديدة للساعة، بما في ذلك واجهة تسمى Info Brick التي يمكنك تخصيصها لعرض إحصاءات اللياقة البدنية والصحة التي تريد رؤيتها أكثر.

وإذا كنت من محبي وجه الساعة الحالي للحيوانات، فمن الممكن الآن إضافة ما يصل إلى أربع إضافات إلى الواجهة.

وكجزء من وجه الساعة +My Photo، يمكنك الآن اختيار استخدام GIF بدلاً من الصورة الثابتة. وعلى نفس المنوال، أعادت الشركة تصميم الرسوم المتحركة التي تشكل جزءًا من التحدي التدريجي لجعلها أكثر مرحًا. ويوجد الآن دب لتشجيعك على المشي 10000 خطوة.

ويضيف التحديث أيضًا إيماءة طرق جديدة يمكنك تعيينها لتشغيل التطبيق أو الميزة المفضلة لديك. على سبيل المثال، يمكنك ربط الإيماءة لإنشاء تذكير جديد أو فتح قائمة التدريبات.

كما يمكنك تعديل حساسية ميزة اكتشاف السقوط للتشغيل حتى إذا سقطت بعد الوقوف دون حراك. ومع التحديث، يمكن لمالكي Galaxy Watch 4 أيضًا الحصول على اشتراك مجاني لمدة 60 يومًا في Strava.

ةفي ختام الحدث، أعلنت سامسونج عن إصدار خاص من Maison Kitsuné لأجهزة Galaxy Buds 2 و Galaxy Watch 4.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة الأجهزة 250 دولار و 400 دولار عند طرحها للبيع. وتأتي الأجهزة بلون Moonrock Biege الجديد. وتتميز بالتصميم المعتاد الذي يشتهر به بيت الأزياء.

وتأتي الساعة مع حزامين. أحدهما بلون Moonrock Beige والآخر بلون يسمى Stardust Gray. وتصنع الحافظة الجلدية التي تتضمن سماعات الأذن من نفس اللون.

وإذا اشتريت أحد الأجهزة القابلة للارتداء، فإن بإمكانك الوصول إلى قائمة تشغيل برعاية شركة Kitsuné Musique الموسيقية. ويتوفر كلا الجهازين بكميات محدودة في أسواق محددة في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا: ما يجب عليك معرفته قبل شراء هاتف Galaxy Z Flip 3