كيفية حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد

إذا قمت بإرسال رسالة إلى هاتف آيفون عبر هاتف أندرويد الخاص بك، فإن أي تفاعل يقوم به هذا المستخدم على الرسالة مثل استخدام رموز الرموز التعبيرية تحصل مباشرة على رسالة منفصلة يخبرك بهذا الإجراء. وهو أمر قد يكون مزعجًا للغاية.

حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد

نظام التشغيل أندرويد لا يتيح لك حظر تلقي هذا الإجراء بشكل كامل، ومع ذلك يمكنك إيقاف تلقى الإشعارات من خلال استخدام تطبيق جهة خارجية يسمى MacroDroid. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق MacroDroid من متجر جوجل بلاي عبر هذا الرابط

افتح التطبيق ثم اضغط على خيار إضافة ماكرو.

في الشاشة التالية اضغط على زر +. ثم قم بتوسيع خيار أحداث الجهاز.

حدد خيار إشعار وقم بمنح إذن الوصول للتطبيق إذا طلب منك.

اضغط على خيار تم استلام الإشعارات ثم اضغط على خيار موافق.

حدد خيار تحديد التطبيق ثم اضغط على خيار موافق.

قم بتحديد التطبيق الذي تستخدم للمراسلة النصية. ثم اضغط على خيار موافق.

في الشاشة التالية اترك كل شيء كما هو واضغط على خيار موافق.

يؤدى هذا إلى ظهور شاشة جديدة تسمى الإجراءات اضغط على زر + في أعلى الجهة اليمنى لاختيار الإجراء.

قم بتوسيع خيار الإشعارات ثم حدد خيار مسح الإشعارات.

اختر تحديد التطبيق ثم اضغط على خيار موافق.

حدد تطبيق المراسلة النصية مرة أخرى ثم اضغط على خيار موافق.

في الشاشة التالية حدد خيار يحتوي ثم أدخل إحدى العبارات الخمسة التالية في مربع النص بالأعلى. ومن المهم تضمين علامة الاقتباس بعد كل عبارة:

“Liked“، Disliked“، Laughed at“، Emphasized“، Questione

بمجرد إدخال كل عبارة على حده في المربع المخصص، قم بتسمية الإجراء ثم اضغط على زر + في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة لحفظه.

بمجرد الانتهاء يتم رفض إشعارات ردود الفعل في تطبيق iMessage قبل أن تظهر في هاتف أندرويد الخاص بك. وإذا ظهر لك رد فعل جديد غير مضمن في القائمة أعلاه يمكنك تطبيق الخطوات السابقة وإضافة اسم رد الفعل لحظره.

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