كيفية إيقاف تشغيل سجل الأماكن في فيسبوك

يحتوي تطبيق فيسبوك للهواتف الذكية على أداة تسمى سجل الأماكن، والتي تتيح للشركة تتبع جميع تحركاتك في الحياة الواقعية، ويتم تخزين البيانات على خريطة رقمية يمكن عرضها من خلال إعدادات التطبيق.

وتعرض أداة سجل الأماكن في التطبيق المتاجر والشركات الأخرى التي تعتقد فيسبوك أنك قمت بزيارتها، بالإضافة إلى الفترات التي يُعتقد أنك كنت فيها في حالة تنقل.

وتستخدم الشركة إحداثيات نظام تحديد المواقع GPS الخاصة بك لتخصيص الإعلانات بناءً على البيانات المحفوظة في سجل المواقع.

وتذكر الشركة على موقعها على الإنترنت: “للمساعدة في استكشاف ما يدور حولك، يتيح سجل المواقع لفيسبوك إنشاء سجل للمواقع الدقيقة التي يتم تلقيها من خلال خدمات الموقع على أجهزتك المحمولة.

وتضيف: يمكنك أنت فقط رؤية هذه المعلومات، ويمكنك حذفها من خلال عرض سجل المواقع على هاتفك أو الحاسب”.

إيقاف تشغيل سجل الأماكن في فيسبوك

تتيح لك الأداة إمكانية البحث عن تواريخ محددة لمعرفة بيانات المكان التي قام فيسبوك بتسجيل الدخول إليها في أي يوم معين، ولا يمكنك إيقاف تشغيل الأداة أو حذف البيانات الخاصة بك إلا من خلال التطبيق على هاتفك.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق فيسبوك في هاتف أندرويد الخاص بك

اضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك ضغط على خيار الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على خيار الإعدادات.

اضغط على خيار إعدادات الملف الشخصي، ثم اضغَط على خيار الموقع.

قم بإدخال كلمة مرور الحساب إذا طلب منك. ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار سجل الموقع إلى وضع الإيقاف.

ولحذف سجل الأماكن ليوم محدد أو بالكامل، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على خيار اختصارات الخصوصية.

اضغَط على خيار إدارة إعدادات موقعك، ثم اضغط على خيار سجل الموقع.

حدد خيار عرض سجل الموقع ثم ادخل كلمة مرور الحساب إذا طلب منك.

في الشاشة التالية اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى.

اختر حذف هذا اليوم أو حذف سجِل المواقع بالكامل، ثم اضغط على موافق.

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