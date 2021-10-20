إنستاجرام تتيح المشاركة في تأليف المنشورات

أضافت منصة إنستاجرام طريقة جديدة للمستخدمين للتعاون في منشورات الخلاصة و Reels. كما تضيف أيضًا بعض الميزات الجديدة التي تركز على الموسيقى والمتوافقة مع AR للمساعدة في تشجيع المشاركة الموسيقية ضمن تجربة IG.

وأعلنت المنصة عن Collabs، وهي ميزة جديدة تتيح لمستخدمين مشاركة ملكية منشور موجز واحد أو Reel. ويتمكن المستخدمون الآن من دعوة الآخرين من شاشة وضع العلامات في مؤلف المنشور للتعاون.

ويتم تنبيه المستخدمين إلى طلبات التعاون من خلال نافذة منبثقة داخل التطبيق، التي توضح أيضًا أنه، في حالة قبولها، تظهر هذه المشاركة التعاونية عبر شبكات ملف تعريف المستخدمين، وتظهر لكل جمهور في التطبيق (بناءً على معلمات الخوارزمية العادية).

ويظهر كلا المستخدمين أيضًا في المنشور النهائي، ويتمكن كل منهما من الوصول إلى الإحصاءات العضوية، بما في ذلك عدد مرات المشاهدة، مثل الأعداد، وما إلى ذلك.

وتحرص المنصة على الإشارة إلى أن هذه ليست طريقة للمشاركة في إنشاء المحتوى، بل للمشاركة في تأليف منشور أو Reels.

وهذا أمر منطقي، لأن المنشور يأتي من صانع محتوى واحد. ولكن الرسالة الأساسية هنا هي أن هذه ليست عملية نشر تعاونية، مثل منشور شراكة العلامة التجارية، ولكن وسيلة لوضع علامة على الأصدقاء وزيادة الوصول إلى الحد الأقصى بين الاتصالات المشتركة في التطبيق.

ويعد خيار Duet الخاص بمنصة تيك توك أسلوبًا أكثر وضوحًا في هذه المجال. وتطالب تيك توك المستخدمين أيضًا بوضع علامة على الآخرين في التسمية التوضيحية لمقاطعهم لبناء المشاركة (تتضمن Reels أيضًا مطالبة Tag friends).

اقرأ أيضًا: استخدام أكثر من حساب معًا في إنستاجرام

إنستاجرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

تتوافق عناصر التعاون في إنستاجرام مع نفس الشيء، وتمكن المستخدمين من تحقيق المزيد من الوصول والمشاركة من خلال مشاهدة مشاركاتهم من قبل جمهور أوسع ومشترك لكل شريك تعاون.

وتحتوي إنستاجرام على علامات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية وأدوات التعاون الخاصة بها لهذه الأنواع من الشراكات. لذلك إن هذه ليست أداة للعلامات التجارية، بل للاستخدام الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك توفر المنصة بعض أدوات الإنشاء الجديدة التي تركز على الموسيقى مع Superbeat. والتي تضيف تأثيرات على الفيديو تتماشى مع إيقاع الأغنية وكلمات ديناميكية وثلاثية الأبعاد. مما يوفر طرقًا جديدة عرض كلمات الأغاني عبر مقاطع الفيديو.

ونظرًا للدور البارز الذي تلعبه الموسيقى في مشاركة تيك توك، فإن إنستاجرام حريصة جدًا على دمج نفس الشيء. مع إضافة المنصة أيضًا علامة التبويب الجديدة Audio إلى قوائم البحث الخاصة بها في شهر أغسطس. والتي تمكن المستخدمين من العثور على Reels التي استخدمت عينات من أي أغنية.

اقرأ أيضًا: إنستاجرام تخشى من فقدان المراهقين