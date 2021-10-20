أمازون ميوزك تدعم الصوت المكاني عبر سماعات الرأس

أعلنت شركة أمازون أنه بإمكان مشتركي Amazon Music Unlimited من الاستماع إلى المقطوعات الموسيقية بالصوت المكاني باستخدام سماعات الرأس المفضلة لديهم باستخدام تطبيق Amazon Music لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتدعم الشركة تنسيقين للصوت المكاني: Dolby Atmos (الذي تقدمه أيضًا آبل ميوزك) و 360 Reality Audio من سوني.

ويتم توفير مزيج Atmos بواسطة شركات التسجيل. لذلك يجب أن تكون تجربة الصوت الغامرة والمتعددة الأبعاد متشابهة إلى حد كبير بين خدمات أمازون وآبل – باستثناء تتبع الرأس، الذي لا تدعمه عملاقة التجارة الإلكترونية.

وتتمتع كل من AirPods Pro و AirPods Max والجيل الثالث من AirPods بخيار التتبع الديناميكي للرأس، الذي يوفر تجربة صوتية فريدة أثناء تحريك رأسك في اتجاهات مختلفة.

وقدمت أمازون الصوت المكاني منذ عام 2019. ولكن اقتصرت على قائمة قصيرة من الأجهزة بما في ذلك Echo Studio و Sony SRS-RA5000.

وتعمل الميزة الآن مع أي سماعات للرأس لديك. وترى شارة Atmos أو شارة 360 في تطبيق Amazon Music عند تشغيل المقاطع الصوتية المكانية.

ومثل آبل و Tidal وغيرهم ممن شاركوا في التجربة، تدعي عملاقة التجارة الإلكترونية أن الصوت المكاني يوفر تجربة صوتية متعددة الأبعاد، ويضيف مساحة ووضوحًا وعمقًا لا يمكن تحقيقه باستخدام موسيقى الاستريو التقليدية.

ويتمكن مشتركو أمازون ميوزك أيضًا من الوصول إلى مسارات صوتية عالية الجودة دون فقدان ومسارات صوتية فائقة الدقة وعالية الجودة. وذلك دون الحاجة إلى ترقية الحساب للقيام بذلك.

وقالت الشركة: لقد اعتقدنا دائمًا أن أعلى جودة ممكنة للصوت يجب أن تكون هي المعيار لبث الموسيقى. لذلك نوفر الصوت المكاني لعملائنا دون الحاجة إلى أي معدات خاصة. ولا يلزم إجراء ترقية.



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أمازون ميوزك تقدم الصوت المكاني

ألغت الشركة المبلغ الإضافي الذي كانت تفرضه مقابل المسارات الصوتية بلا ضياع في نفس اليوم الذي بدأت فيه شركة آبل ببث الملفات العالية الجودة. ولكن لا يزال يتعين عليك تقنيًا إضافة الميزة إلى حسابك.

وتقول أمازون إن لديها أكثر من 75 مليون أغنية متوفرة في الفئة العالية الجودة بجودة الأقراص المضغوطة والملايين بالجودة الفائقة.

وتتوفر خدمة Amazon Music Unlimited بسعر اشتراك 9.99 دولارات شهريًا (أو 7.99 دولارات لمشتركي Prime). ولا تسمح خطة الجهاز الفردي الأرخص ثمناً بتشغيل الصوت العالي الدقة أو الجودة الفائقة أو المكاني.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات بث الموسيقى ليست المنصات الوحيدة التي تسعى إلى الاستفادة من الصوت المكاني، حيث قدمت كلوب هاوس الصوت المكاني لنظام أندرويد في الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت نتفليكس عن وصول الصوت المكاني إلى تطبيقاتها عبر آيفون وآيباد.

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