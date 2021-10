Pixel Pass تجمع بين هاتف وخدمات جوجل

أعلنت شركة جوجل عن Pixel Pass، وهي عبارة عن حزمة اشتراك جديدة مصممة للسماح لعملاء الولايات المتحدة بالدفع مقابل هاتف بيكسل عبر أقساط شهرية مع الوصول أيضًا إلى خدمات الاشتراك المتميزة من الشركة مثل سعة 200 جيجابايت من التخزين السحابي في Google One و YouTube Premium و YouTube Music Premium و Google Play Pass.

وتبدأ الأسعار من 45 دولار أمريكي في الشهر لهاتف بيكسل 6 أو 55 دولار أمريكي لهاتف بيكسل 6 برو. وتقول الشركة: إن الهواتف متاحة دون قفل ويجب أن تعمل مع جميع شركات الاتصالات الكبرى.

ويعتبر مشتركو Pixel Pass مؤهلون للترقية بعد عامين، كما تقول الشركة، ويتضمن الاشتراك أيضًا سنة إضافية من تغطية الضمان عبر ضمان الشركة المصنعة القياسي لمدة عام واحد المعروف أيضًا باسم Preferred Care.

ويبدو أن Pixel Pass، الذي تم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع هواتف بيكسل 6 الجديدة للشركة، يجمع بين عناصر برنامج ترقية آيفون من آبل (الذي يتيح للعملاء الدفع مقابل آيفون عبر مدفوعات شهرية ويقدم ضمانًا ممتدًا)، بالإضافة إلى حزمة خدمات Apple One المنفصلة.

وتتضمن Apple One حاليًا اشتراكات في Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade و Apple News Plus و Apple Fitness Plus و iCloud.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن Pixel Pass لا تقدم سوى ترقية بعد عامين. بينما تقدم آبل ترقية بعد واحدة للمستخدمين في برنامج الترقية الخاص بها.

احصل على هاتف جوجل الجديد والمزيد مع Pixel Pass

تقول جوجل إنه إذا ألغى المشتركون الاشتراك قبل انتهاء العامين، فإنه يتعين عليهم سداد القيمة المتبقية لجهاز بيكسل مبكرًا بسعره المعتاد غير المخفض، ويفقدون أيضًا إمكانية الوصول إلى الخدمات المجمعة. وقد تؤدي ترقية جهازك في نهاية فترة السنتين إلى تغيير السعر الذي تدفعه، كما تحذر الشركة.

وتشير الشركة إلى أن اشتراكها في Pixel Pass متاح عبر Google Fi، بالإضافة إلى متجرها. ويمكن لمشتركي Google Fi توفير 5 دولارات إضافية من خطة Google Fi الشهرية من خلال اشتراك Pixel Pass.

ويتضمن اشتراك جوجل الجديد:

YouTube Premium لمشاهدة دون إعلانات وتشغيل في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

YouTube Music Premium للاستماع دون إعلانات ودون انقطاع.

Google One مع 200 جيجابايت من التخزين السحابي الآمن والموثوق للصور ومقاطع الفيديو ذات الدقة الكاملة والنسخ الاحتياطي التلقائي للهاتف.

Google Play Pass مع إمكانية الوصول إلى مئات الألعاب والتطبيقات الخالية من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

تغطية Preferred Care لتغطية حوادث الحياة البسيطة مع إصلاحات خالية من المتاعب للجهاز.

