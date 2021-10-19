مخططات آبل للجيل القادم من iPhone SE

حقق هاتف iPhone SE الأول نجاحًا كبيرًا، وذلك لأنه كان يقدم مواصفات رائدة في ظل قدومه بالتصميم القديم لهواتف آيفون من ناحية، وقدومه بسعر مناسب من ناحية أخرى. وبعد أربع سنوات من إطلاق الجيل الأول من الهاتف أطلقت آبل الجيل الثاني في 2020.

ولم توضح الشركة مصير سلسلة SE من هواتف آيفون، خصوصًا أن الإعلان عن الجيل الثاني كان غير متوقع. خصوصًا أن ما يميز هذا الهاتف هو سعره المتوسط، وحجمه الصغير، وقدومه مع التصميم الجديد بالاعتماد على مستشعر البصمة بدلًا من Face ID.

وقد أشارت بعض التقارير إلى حقيقة أن عملاقة كوبرتينو تعمل حاليًا على تطوير الجيل الثالث من الهاتف. لكن لم تظهر تسريبات دقيقة حتى وقتنا الحالي. كما ذكرت بعض التقارير أن آبل قد تعتمد على تصميم هاتف آيفون 11 في الجيل القادم.

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وتبيع الشركة هاتف آيفون 11 حاليًا بسعر أعلى بمقدار 100 دولار أمريكي فقط من هاتف iPhone SE 2. ولذلك فإن بعض التقارير قد أشارت إلى دمج الهاتفين معًا، إلا أن هذا قد لا يحدث، نظرًا لأن الهاتفين مختلفان في كل شيء تقريبًا.

ولكن ومن ناحية أخرى، المسار المنطقي الوحيد لسلسلة هواتف iPhone SE هو الحفاظ على نفس التصميم القديم والذي يحبه المستخدمين لكن مع وضع بعض اللمسات لتفرقة الإصدارات عن بعضها البعض، وهذا إلى جانب التركيز على المواصفات الداخلية للهاتف.

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مخططات آبل لهاتف iPhone SE 3

عندما أطلقت الشركة الجيل الثاني من iPhone SE كانت بالفعل قد اعتمدت على التصميم الجديد لهواتف آيفون. ويتم تفسير الأمر بأن الشركة قد أطلقت هذا الجيل لاستهداف محبي التصميم القديم، ومحبي مستشعر البصمة التقليدي، وأيضًا أصحاب الميزانية المنخفضة.

وعلى ما يبدو فإن الشركة ستعيد الكرة بنفس الفكر. حيث إن iPhone SE 3 سيأتي مع معالج حديث، ربما A14 Bionic، إلى جانب الاعتماد على شبكات الجيل الخامس.

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ومن غير المتوقع أن تضع الشركة معالج A15 Bionic الأحدث داخل الهاتف، خصوصًا في ظل وجود إصدار ميني. والذي يأتي مع تصميم آبل الأحدث للهواتف لكن بسعر منخفض نسبيًا وبمواصفات رائدة.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن الجيل الجديد من iPhone SE في بدايات عام 2022. ولا ننسى حقيقة أن iPhone SE 2 كان مجرد نسخة محسنة من iPhone 8. ولذلك فإن الشركة لن تحتاج لكثير من الوقت والموارد لتطوير إصدار جديد من الهاتف.

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