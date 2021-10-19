قطعة قماش لتنظيف أجهزة آبل بسعر 19 دولار

إذا كنت قلقًا بشأن تنظيف منتجات شركة آبل الخاصة بك بأمان، فيمكنك الآن استخدام قطعة قماش رسمية بقيمة 19 دولار من صنع الشركة للقيام بذلك.

وأصدرت الشركة قطعة قماش التلميع هذه بعد حدث Unleashed بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك برو الجديدة، وشرائح M1 Pro و M1 Max، والجيل الثالث من AirPods.

وتكون قطعة القماش التي تحمل علامة الشركة التجارية، والمصنوعة من مواد غير كاشطة غير محددة، متاحة للشراء بشكل منفصل.

وبخلاف وجود شعار الشركة عليها، من غير الواضح كيف تختلف قطعة القماش عن قطعة قماش من الألياف الدقيقة النموذجية التي يمكنك الحصول عليها مقابل جزء بسيط من السعر.

وتوصي الشركة باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر وتجنب الأقمشة الكاشطة أو المناشف أو المناشف الورقية أو العناصر المماثلة عند تنظيف أجهزتها، وكلها مخاوف ترتاح منها بسبب قطعة القماش التي تبلغ تكلفتها 19 دولار.

وفي صفحة منتج القماش، تقول الشركة إنها تستطيع تنظيف الشاشات عبر أي جهاز من أجهزة آبل. وهناك قائمة توافق تضم نماذج آيفون وآيباد وماك وآيبود تاتش و Apple Watch يعود تاريخها إلى ما قبل عدة سنوات.

وتذكرنا قطعة القماش هذه بقطعة قماش التلميع المطلوبة لتنظيف شاشة Pro Display XDR ذات الباهظ الثمن.

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آبل تبيع قطعة قماش التلميع بشكل منفصل

تتمتع شركة كوبرتينو، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، بتاريخ حافل بدفع حدود الأسعار بمنتجاتها وملحقاتها.

وكان آيفون هو أول هاتف ذكي يقترب من حاجز 1000 دولار ويتجاوزه. وقد نمت شعبيته منذ ذلك الحين، مما أدى إلى دفع بقية صناعة الأجهزة المحمولة إلى رفع السعر.

وفي عام 2019، قدمت الشركة جهاز ماك برو محدثًا بخيار تكوين أعلى يكلف أكثر من 50000 دولار. بينما تباع شاشة Pro Display XDR المصاحبة مقابل 4999 دولار دون حامل. وتبلغ تكلفة حامل الشاشة Pro Stand مبلغ 999 دولار إضافي.

وفي حال قررت شراء نموذج ماك بوك برو الجديد بقياس 16 إنشًا مع معالج M1 Max وسعة تخزين 8 تيرابايت فإن السعر يزيد عن 6000 دولار.

ولا ينجح التسعير المتقلب للشركة دائمًا. إذ قدمت في عام 2015 ما يسمى بـ Apple Watch Edition، وهو إصدار من الساعة الذكية بسعر 17000 دولار مع غلاف من الذهب عيار 18 قيراطًا. ولكن العملاء أحجموا عن دفع هذا المبلغ مقابل التكنولوجيا التي سرعان ما أصبحت قديمة.

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