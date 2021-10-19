سوني تجلب لقطات PS5 إلى هاتفك تلقائيًا

أعلنت شركة سوني أنها تختبر طريقة لمشاركة لقطات الشاشة ولقطات الفيديو التي تم التقاطها عبر منصة بلاي ستيشن 5 باستخدام تطبيق PlayStation.

وتعد الميزة الجديدة جزء من إصدار تجريبي محدود متاح لجميع مستخدمي بلاي ستيشن 5 في كندا واليابان.

وتسهل الميزة على المستخدمين الوصول إلى لقطات الشاشة والفيديوهات عبر هواتفهم لمشاركتها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بدلاً من المشاركة مباشرة من المنصة باستخدام وظيفة الكتابة غير الملائمة.

وبمجرد تمكين الميزة تقوم المنصة تلقائيًا بتحميل جميع اللقطات إلى السحابة. ويجب أن تبدأ اللقطات الجديدة بالظهور في التطبيق. وذلك لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مباشرة مع أصدقاء PSN وأعضاء المجموعة في التطبيق.

وقالت الشركة: تتوفر مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة للألعاب في تطبيق PlayStation لمدة 14 يومًا بعد إنشائها يدويًا عبر منصة بلاي ستيشن 5.

ولن تحتاج إلى عضوية PlayStation Plus لاستخدام الميزة، على الأقل في هذا الإصدار التجريبي.

ومع ذلك، يجب أن تكون المقاطع بدقة 1920×1080 بكسل لتظهر في التطبيق. وتقول سوني إنه لن يتم تحميل المقاطع ذات الدقة الأعلى.

وإذا حذفت لقطة شاشة أو مقطع فيديو من منصة بلاي ستيشن 5، فإنه يظل بإمكانك الوصول إليها عبر تطبيق PlayStation.

ولدى الشركة صفحة بها لمزيد من المعلومات. ولكن قد تواجه بعض المشاكل في الوصول إليها.

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سوني تختبر ميزة لمشاركة لقطات شاشة PS5 بسهولة

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات باعتبارها المنصة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، تمت الإطاحة بمنصة نينتندو سويتش بواسطة بلاي ستيشن 5.

وكانت بلاي ستيشن 5 هي منصة الألعاب الأكثر مبيعًا من حيث عدد الوحدات المباعة وإجمالي المبالغ المدفوعة في شهر سبتمبر 2021.

وأوقف شهر سبتمبر 2021 السلسلة الملحوظة المكونة من 33 شهرًا متتاليًا حيث كانت نينتندو سويتش هي المنصة الرائدة في السوق في مبيعات وحدات الأجهزة.

وشهدت مبيعات أجهزة ألعاب الفيديو الأمريكية ككل زيادة بنسبة 49 في المئة في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر السابق. وبلغ إجمالي المبيعات للعام حتى الآن 3.4 مليارات دولار.

ويمثل هذا عودة منصات سوني إلى الصدارة، التي احتلت الصدارة من خلال بلاي ستيشن 4 قبل بدء هيمنة نينتندو سويتش.

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