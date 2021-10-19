راسبيري باي تمنحك القدرة للتحكم في روبوتات ليغو

أعلنت راسبيري باي Raspberry Pi عن وظيفة إضافية تتيح لك استخدام العديد من أجهزة الحواسيب الصغيرة وغير المكلفة للتحكم في بعض محركات وأجهزة استشعار ليغو الخاصة بالروبوت.

ويطلق على الوظيفة الإضافية اسم HAT، وهي عبارة عن لوحة مستطيلة الشكل بها أربعة فتحات تثبيت في الزوايا.

ويعطيك تثبيتها عبر دبابيس GPIO الخاصة بالجهاز أربعة منافذ يمكنك استخدامها للتحكم في مكونات SPIKE الخاصة بـ Lego Education.

ويتم توصيلها أيضًا بمعظم الأجزاء الأخرى التي تستخدم موصل LPF2، بما في ذلك المكونات من مجموعة أدوات مخترع الروبوت Lego Mindstorms.

وهناك أيضًا مكتبة بايثون (مجموعة من الأوامر التي يمكنك استخدامها للتحكم في الروبوت) متوفرة لتتماشى مع HAT، التي تتيح لك كتابة برنامج للتحكم في أجزاء الروبوت التي قمت بتوصيلها.

ولا تعد برمجة مكونات SPIKE مع بايثون ميزة بيع فريدة من راسبيري باي. إذ تأتي مجموعة SPIKE مع مركز يدعم توصيل ستة أجهزة يمكنها أيضًا تخزين برامج بايثون وتشغيلها.

ومع ذلك، تحصل على مزيد من المرونة مع Raspberry Pi. ويجب عليك برمجة مركز ليغو باستخدام جهاز حاسب منفصل أو آيباد. بينما يتم توصيل Build HAT بجهاز الحاسب الخاص به الذي يمكنك توصيله بلوحة المفاتيح والفأرة والشاشة، اعتمادًا على جهاز Raspberry Pi الذي تستخدمه.

ويحتوي محور SPIKE أيضًا على منافذ LPF2. وذلك بالرغم من أنه يحتوي على ستة منافذ مقارنة بمنافذ Build HAT الأربعة. بينما يحتوي راسبيري باي على دبابيس GPIO التي يمكنك استخدامها لتوصيل الأجهزة الأخرى والإلكترونيات وأجهزة الاستشعار.

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راسبيري باي تتيح لك التحكم في المحركات

يمنحك هذا قدرًا كبيرًا من المرونة فيما يمكنك إضافته إلى الروبوتات الخاصة بك. وتسمح لك Build HAT أيضًا بالتحكم في المحركات وأجهزة الاستشعار الخاصة بك على مستوى أقل.

وتقول الشركة إن ربط Build HAT بمصدر طاقة بقوة 8 فولط مع قابس أسطواني يسمح لها بتوفير القوة لكل من ملحقات ليغو المتصلة بها وجهاز Raspberry Pi نفسه. وتبيع الشركة مصدر طاقة محدد بقوة 48 واط إذا لم يكن لديك مصدر طاقة قادر.

وإذا كان الأطفال يريدون التفاعل مع روبوتات SPIKE مع التعمق في البرمجة وتعديل الإلكترونيات. فقد تكون Build HAT طريقة مناسبة للمساعدة في ذلك باستخدام المحركات وأجهزة الاستشعار التي لديك.

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