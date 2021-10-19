جوجل يجب أن تبذل قصارى جهدها لإقناعنا بشراء بيكسل 6

اقترب موعد بث مؤتمر جوجل، والذي ينعقد اليوم 19 أكتوبر في الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة. وخلال هذا المؤتمر سيتم الكشف أخيرًا عن هواتف جوجل بيكسل 6 الجديدة، والتي ستأتي في إصدارين وهما الإصدار العادي، والإصدار برو.

ويقف أمام جوجل تحدي كبير في إقناع المستخدمين بالتوجه لهواتف بيكسل بدلًا من هواتف أندرويد الرائدة الأخرى، وبدلًا من هواتف آيفون. ولعل السبب وراء ذلك هو أن جوجل لم تعط الاهتمام الكافي لهواتفها الذكية من قبل.

ولعل هذا قد ظهر في التسعير والمواصفات الخاصة بتلك الهواتف، حيث إن هواتف بيكسل 2، وبيكسل 3، وحتى بيكسل 5 كانت تأتي بمواصفات رائدة لكنها ليست الأكثر ريادة، ومن ناحية أخرى فإن أسعارها كانت لا تتعدى أسعار أقل فئة في هواتف آيفون لنفس العام.

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وإلى جانب ذلك، تفوقت هواتف بيكسل بشكل بالغ في أداء الكاميرا والتصوير، خصوصًا من الناحية البرمجية. لكنها من ناحية أخرى لم تكن الأكثر انتشارًا، خصوصًا مع المشاكل التي تعاني منها جوجل فيما يخص التوزيع العالمي لمنتجاتها.

ومن المعروف أن هواتف بيكسل تحمل اسم جوجل وعلامتها التجارية. إلا أن جوجل لم تكن أبدًا مسؤولة عن تصميم وتصنيع هواتفها بشكل كافي. حيث إن هواتف نيكسس من 2010 وحتى 2015 كانت تأتي من مصنعين خارجيين، وقد استمر هذا الوضع حتى عام 2019.

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حاضر ومستقبل بيكسل 6

يعد هاتف بيكسل 3A، والذي تم إطلاقه في 2019، الهاتف الأول الذي تم العمل عليه بشكل كامل من طرف فرق عمل متعددة داخل جوجل، والتي ضمت أيضًا مهندسين ومصممين سابقين في شركة HTC.

ولكن هذا الهاتف كان متوسطًا من حيث المواصفات والأداء، وكان يأتي بسعر 399 دولارًا أمريكيًا. لكن يبدو أن جوجل قد بدأت في التعامل مع سوق الهواتف الذكية بجدية أكبر. حيث أن هواتف بيكسل 6 هي هواتف رائدة من جميع النواحي.

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ولعل هواتف جوجل بيكسل هي الهواتف الأكثر طموحًا من جوجل منذ سلسلة هواتف نيكسس. ويظهر لنا مدى اهتمام الشركة بالإصدارات الجديدة، وإلى جانب ذلك، فإن الحملات الترويجية الخاصة بالهاتف هي الأكبر منذ هاتف بيكسل 5.

ويبدو أن إنفاق جوجل على الحملات الإعلانية لن يكون حدث عابر، وذلك حيث إن مدير قطاع العتاد في الشركة، ريك أوسترلو، صرح لموقع ذا فيرج موضحًا أن الشركة مستعدة للاستثمار بشكل مكثف في التسويق لزيادة نمو علامة بيكسل التجارية.

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وتتميز هواتف بيكسل 6 بأنها تأتي بتصميم غير موجود في أي هاتف ذكي آخر من أي شركة أخرى. ولا شك في أن التصميم هو شيء جمالي يعتمد على ذوق المستخدم، لكن الآراء العامة حول التصميم كانت إيجابية.

وإلى جانب التصميم، تقدّم جوجل في هواتفها الجديدة معالج من تطويرها، وهو Tensor، وبطبيعة الحال فإن هذا المعالج قد يكون أقل أداءًا من معالجات كوالكوم الرائدة والتي تشغّل هواتف أندرويد الباهظة، إلا أن وجود هذا المعالج يوضح مدى توغّل جوجل في تطوير الهاردوير في بيكسل 6 بنفسها.

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وحسب التسريبات، هواتف بيكسل ستقدم عددًا كبيرًا من المميزات البرمجية المميزة، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن جوجل في هذا الوضع تطور الهاتف بنفسها، وتطور معالجه بنفسها، وتطور نظام أندرويد بنفسها، وهو ما سيؤدي إلى تجربة استخدام ممتازة.

هل سيحقق الهاتف نجاحًا

لا أحد يمكنه أن يجزم بنجاح أو فشل هواتف بيكسل 6. إلا أن الأمر بأكمله بين يديّ جوجل. هواتف بيكسل تحتاج لتسويق مكثّف يعوض السنوات الأخيرة. ومن المعروف أن هواتف بيكسل في العموم تسيطر على حصة صغيرة جدًا من سوق الهواتف الذكية، وعادةً ما تحقق الهواتف مبيعاتها في دول معدودة.

ولا شك في أن جوجل تحتاج لتحسين استراتيجياتها في التوزيع والمبيعات. حيث إن هواتف بيكسل السابقة لم تتوفر بشكل رسمي إلا في أسواق معدودة،

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وحسب التقارير، ستعمل جوجل على إنتاج سبعة ملايين وحدة من هاتفها الجديد، وهو عدد كبير لكنه قليل بالنسبة للمنافسين. وببساطة، تحتاج جوجل للتسويق بقوة للهواتف الجديدة، ولتوفيرها في أسواق متنوعة، ولتقديم تجربة استخدام مغرية للمستخدم.