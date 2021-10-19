المركز التكنولوجي في أبوظبي يشهد زيادة في الاهتمام

يقول المركز التكنولوجي الجديد في أبوظبي إنه شهد زيادة في الاهتمام من قبل الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها على الرغم من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا العام الماضي ، وسط تفاؤل متزايد من القطاع.

وقالت جيدا عيتاني، كبيرة مسؤولي العمليات في مجتمع Hub71، وافق مجتمع Hub71، المدعوم من شركة مبادلة للاستثمار التابعة لصندوق حكومة أبوظبي وصندوق رؤية سوفت بنك ومايكروسوفت، على 100 شركة ناشئة منذ إنشائه في عام 2019 بعد عملية اختيار استقطبت نحو 3500 طلب.

وأضافت عيتاني: بالرغم من فيروس كورونا وكل شيء آخر، تستمر الشركات الناشئة في التقدم. شهدنا طفرة في قطاعات معينة تسارعت بسبب الوباء مثل التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية.

وتم تشجيع الشركات الناشئة على تأسيس نفسها في الإمارات العربية المتحدة بعد مجموعة من النجاحات التي حققتها شركات التكنولوجيا المحلية.

ويبحث المستثمرون في الشرق الأوسط عن شركات يونيكورن التقنية المحتملة، وهي شركات ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وأصبحت أنغامي، منافسة سبوتيفاي التي تركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هدفًا لما يسمى شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC في وقت سابق من هذا العام ومن المقرر إدراجها في بورصة ناسداك في نيويورك.

واستحوذت شركة أوبر على تطبيق كريم، وهو تطبيق للنقل التشاركي في الشرق الأوسط وآسيا. وذلك مقابل 3.1 مليارات دولار في عام 2020.

كما استحوذت أمازون في عام 2017 على سوق التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم مقابل 580 مليون دولار.

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مجتمع Hub71 مدعوم من قبل حكومة أبوظبي

كما تم تشجيع الشركات الناشئة أيضًا على التمركز في أبوظبي بسبب الدعم المقدم من مجتمع Hub71. الذي تم تمديده ليشمل جميع الشركات الموجودة في المركز أثناء الوباء.

وقالت عيتاني إن الشركات حصلت على مساحات مكتبية وإسكان وتأمين مجاني لجميع موظفيها. وجلب مجتمع Hub71 نحو 19 صندوقًا لرأس المال الاستثماري يبلغ مجموع أصولها ما بين 2 و 2.5 مليار دولار. مع مجموعة من رأس المال المتاح بسهولة.

ويعد مجتمع Hub71، الذي يقع في الحي المالي بالإمارة، بمثابة مبادرة رائدة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21” الذي تبلغ تكلفته 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) والذي تم إطلاقه في 2018 لتسريع النمو الاقتصادي.

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