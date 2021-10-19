أهم النصائح للاستفادة من جيل إكس بوكس الحالي

يتكون جيل إكس بوكس الحالي من جهازين مختلفين في القوة والأداء، حيث يأتي الجهاز الأول تحت اسم Series X وهو الأقوى. بينما يأتي الجهاز الثاني باسم Series S، وهو يعتبر أضعف قليلاً من ناحية الأداء والعتاد، ولكن أقل في السعر.

ويتوفر الجهازين في معظم المتاجر الرسمية دون مشاكل، ولكن في بعض الأوقات يعاني Xbox Series X من مشاكل في نقص المكونات ونقص الأجهزة المتاحة.

وتقدم شركة مايكروسوفت الكثير من المميزات المختلفة في الأجهزة وأنظمتها الجديدة، ولكن بعض هذه المميزات تكون مخفية.

نصائح للاستفادة من جيل إكس بوكس الحالي

يتمثل الفرق بين جهازي الجيل الحالي من إكس بوكس في قوة العتاد، حيث يستطيع Series X انتاج الصورة بدقة 4K ومعدل تحديث أفضل.

كما يمتلك جهاز Series X مساحة تخزين أكبر، حيث يتوفر بمساحة تخزين 1 تيرابايت مع قرص بلوراي.

وتتوقف قوة جهاز Series S عند دقة 1440p ومعدل تحديث إطارات 120 إطار في الثانية وذلك للألعاب، ولكن من ناحية الأفلام فإن الجهاز لا يعرض أكثر من 1080P.

ويجب عليك الاشتراك في خدمات GamePass المميزة من مايكروسوفت، حيث توفر لك مكتبة كبيرة من الألعاب.

كما يمكنك الاشتراك في خدمة All Access التي توفر لك اشتراكًا في جميع خدمات المنصة بسعر زهيد.

وتستطيع توصيل الأقراص الصلبة الخارجية سواءً المصممة من مايكروسوفت أو من شركات خارجية في الجهازين.

ولا يمكن لأجهزة إكس بوكس الحالية أن تشغل الألعاب الجديدة عبر القرص الخارجي، حيث يجب تخزينها في قرص الجهاز. ولكن تستطيع الأجهزة تشغيل ألعاب الأجيال القادمة عبر خاصية Backward Compatibility عبر أقراص التخزين الخارجي الصلبة.

ولا يدعم الجيل الحالي من أجهزة مايكروسوفت استخدام Kinect، حيث توقفت مايكروسوفت عن دعمها تمامًا. لذلك لا تستطيع تشغيل الألعاب التي تدعم هذه الطرفية عبر الجيل الحالي من أجهزة مايكروسوفت وتحتاج لجيل قديم منها.

ولا توجد اختلافات واضحة بين الجهازين في ذراع التحكم بهما، كما تستطيع استخدام أذرع التحكم القديمة مع هذه الأجهزة.

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