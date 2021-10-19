استخدامات مستشعر LiDAR في آيفون

بدأت هواتف آيفون في استخدام مستشعر LiDAR منذ هاتف آيفون 11 برو وبرو ماكس تقريبًا، ويعتبر هذا المستشعر خاصًا بالتقنيات ثلاثية الأبعاد.

ويسمح لك المستشعر بالاستفادة بمجموعة متنوعة من الاستخدامات الخاصة بالواقع المعزز وتحسين تجربته بشكل كبير.

وتضم هذه الاستخدامات الأمور التالية:

عمل مسحات ثلاثية الأبعاد عبر آيفون

تستطيع باستخدام هاتف آيفون الذي يمتلك مستشعر LiDAR من عمل مسحات ثلاثية الأبعاد وتخزينها في هاتفك.

وذلك لجميع الأشياء الموجودة أمامك، حيث تستطيع عمل المسحة للأشخاص أو الأماكن السياحية التي تزورها.

وتوجد مجموعة من التطبيقات الخاصة بآيفون التي تسمح لك استخدام هذا المستشعر لعمل المسحات ثلاثية الأبعاد.

وتشمل هذه التطبيقات تطبيق PolyCam و RoomScan LiDAR وغيرها من التطبيقات المختلفة والمتنوعة، وقد تجد تطبيقات مجانية وأخرى مدفوعة.

تجديد المنزل وتجربة الأثاث قبل شراءه

بدأت الكثير من شركات تصنيع الأثاث وتجارته مثل iKea من تقديم تطبيقات خاصة بها تسمح لك بتجربة شكل قطع الأثاث في منزلك.

وذلك عبر استخدام تقنيات الواقع المعزز ومستشعر LiDAR في كاميرات الهواتف من أجل وضع القطع التخيلية وسط المنزل.

كما تستطيع استخدام تطبيقات أخرى هندسية وخاصة بهذا المجال مثل Blender واستيراد المسحات ثلاثية الأبعاد التي أنشأتها سابقًا.

الحصول على الموارد ثلاثية الابعاد الخاصة بك

يعتبر هذا الاستخدام موجه بشكل أكبر ناحية الفنانين الذين يحتاجون إلى مجموعة من الصور والقطع المتنوعة ثلاثية الأبعاد.

وتستطيع عبر هذه القطع أن تقوم بأخذ صور ثلاثية الأبعاد للأشياء التي ترغب في استخدامها واستيرادها إلى محرك التطوير الخاص بك.

كما يمكنك استيراد هذه القطع ثلاثية الأبعاد إلى تطبيقات الرسم ثلاثية الأبعاد مثل Blender وغيرها من التطبيقات الهندسية.

التقاط صور أفضل في الظلام عبر آيفون

يعمل الهاتف تلقائيًا على التقاط صور أفضل في الظلام، وذلك بفضل المستشعر القادر على معرفة كمية الضوء الموجودة حوله ومصدرها.

وبعد ذلك انتاج ضوء كافي لإضاءة المكان حولك أو تعديل درجات الصورة ومواصفاتها بطريقة تسمح لك بالتقاط صور أكثرًا وضوحًا في الظلام.

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