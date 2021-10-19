أندرويد 12 متاح الآن لهواتف بيكسل

كان الإصدار الأخير من أندرويد 12 متاحًا للمطورين والمعجبين المتحمسين لبضعة أسابيع عبر AOSP، ولكن تم إطلاقه اليوم رسميًا للأشخاص الذين يرغبون في التحديث بسهولة عبر الهواء.

وأصبح النظام التشغيلي متاح كتحديث الآن لأجهزة بيكسل 3 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك Pixel 3A و Pixel 4 و Pixel 4A و Pixel 4A 5G و Pixel 5 و Pixel 5A. ويتم إطلاقه عبر بيكسل 6 وبيكسل 6 برو أيضًا.

ويتوفر أندرويد 12 في وقت لاحق من هذا العام لأجهزة جالاكسي من سامسونج وون بلس وأوبو وفيفو وشاومي وريلمي و Tecno.

وتعتبر الميزة الأكثر بروزًا في أندرويد 12 هي لغة التصميم Material You. التي تتيح لك التعمق في تعديل مظهر الشاشة الرئيسية حسب رغبتك.

وتعد لغة التصميم هذه أكثر تعبيرًا عن الإصدارات السابقة من أندرويد، حيث تحتوي على أدوات تتيح لك تنسيق الألوان التي يمكن أن تمتد عبر رموز التطبيقات والقوائم المنسدلة والأدوات والمزيد.

وعند الحديث عن الأدوات المصغّرة، تم تحديث العديد منها لتتناسب مع المظهر الجديد. وشاركت جوجل اليوم أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر، فإنها تخطط لتوفير أكثر من اثني عشر عنصر واجهة مستخدم جديد أو محدث لتطبيقاتها.

وهناك الكثير من الميزات الأخرى في أندرويد 12. ونشرت الشركة أيضًا تدوينة تتعمق في الميزات التي تتمكن من تجربتها.

ولكن إذا كنت مهتمًا بشكل أساسي بـ Material You، فيجب أن تعلم أن جوجل تقول إنها ميزة بيكسل. وذلك بالرغم من أنها تصل إلى المزيد من صانعي الأجهزة والهواتف قريبًا.

أندرويد 12 قادم إلى هواتف أخرى لاحقًا

من المحتمل أن تتلقى هواتف بيكسل العديد من الميزات الأولى في المستقبل مع أندرويد 12. وعلى مدار العامين الماضيين، أصدرت الشركة ميزات لزيادة فعالية هواتف بيكسل الأقدم.

وتعمل بعض الميزات عبر هواتف بيكسل الأحدث فقط، وهذا سبب إضافي للتفكير في هواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو الجديدة.

وشاركت الشركة خلال حدث الأجهزة الخاص بها أن هذه الهواتف تحصل على ما لا يقل عن خمس سنوات من الدعم.

وللحصول على التحديث، توجه إلى تطبيق إعدادات هاتف بيكسل وانقر على خيار النظام. ومن ثم ابحث عن تحديث النظام وانقر عليه.

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