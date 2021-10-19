خدمة آبل للمدفوعات تتعرض للخطر في أوروبا بسبب NFC

تعاني آبل من مشاكل متكررة بسبب قضايا الاحتكار، ولعل حربها الفضائية مع شركة Epic Games كانت دليلًا على ذلك. وإلى جانب ذلك، لا تسمح الشركة للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارج متجرها على iOS وهو ما جعلها تتهم بالاحتكار مرة أخرى.

ولعل مشرعي الاتحاد الأوروبي هم الأكثر قسوة مع آبل وغيرها. كما أنهم قد بدأوا في التركيز على خدمة أخرى تقدمها الشركة وهي خدمة Apple Pay للمدفوعات.

وذلك حيث إن المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا حول خدمة آبل للمدفوعات، وذلك بناءًا على مزاعم تفيد بأن الشركة تقوم بدعم خدمتها للمدفوعات وتفضيلها عن باقي خدمات الدفع عن طريق منع الوصول إلى شريحة NFC المدمجة في هواتف آيفون، والتي تعتمد عليها خدمات الدفع.

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وقد تم فتح هذا التحقيق خلال العام الماضي. لكن يبدو أن نتائج التحقيق ليست في صالح العملاقة الأمريكية، حيث إن وكالة إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد توصلت إلى قرارها بأن آبل متهمة بالممارسات المانعة للمنافسة فيما يتعلق بتقنيات شرائح NFC.

وبناءًا عليه، وطبقًا للتقارير، بدأت المفوضية الأوروبية في تحضير مسودتها لبيان الاعتراضات. لكن حتى وقتنا الحالي لا أحد يعلم حتى وقتنا الحالي ما الذي سيحدث لخدمة Apple Pays، لكن الشركة قد تضطر لإتاحة الخدمة للمنافسين بطريقة ما.

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استخدام آبل لتقنية NFC

كما هو معروف، تحتوي هواتف آيفون على شريحة NFC مخصصة للاتصال بالأجهزة المحيطة. لكن هذه الشريحة قد ظلت حصرية لفترة طويلة لخدمات ومنتجات الشركة.

إلا أن الخاصية قد بدأت في التوفّر عبر خدمات وتطبيقات مثل App Clips و CarPlay وحتى نظام الإشعارات الخاص بفيروس كوفيد-19. لكن لكي يتمكن المطورين من استخدام شريحة NFC في هواتف آيفون يجب عليهم طلب “استحقاق” من شركة آبل بشكل مباشر.

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وحتى عند حصول المطورون على الصلاحيات اللازمة فإن إطار عمل CoreNFC الداخلي كان يمنع دعم أي خدمات للمدفوعات وأنظمتها المختلفة.

وبالرغم من أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يستخدم خواص NFC إلا أنها حقًا مفيدة. وبالفعل فإن الشركة تتيح لتطبيقات وخدمات عديدة الاعتماد عليها. لكن من ناحية أخرى فإن أي خدمات لها علاقة بالدفع أو تحويل الأموال لا تستطيع الحصول على تصريح استخدام NFC بسهولة، وبدلًا من ذلك تفضل آبل منصة Apple Wallet الخاصة بها.

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