آبل زودت ماك بوك برو بشاشة mini LED

أعلنت شركة آبل عن إعادة تصميمها لجهاز ماك بوك برو، والمدعوم بشرائح M1 Pro و M1 Max التي تم الكشف عنها حديثًا، والتي تتميز بقفزة هائلة في تقنية العرض لأجهزة الحواسيب المحمولة للشركة، مع شاشات Mini LED التي تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويحتوي جهاز ماك بوك برو الأكبر حجمًا بقياس 16 إنشًا على شاشة بقياس 16.2 إنشًا وبدقة 3456×2234 بكسل. بينما يحتوي النموذج الأصغر حجمًا بقياس 14 إنشًا على شاشة بقياس 14.2 إنشًا وبدقة 3024 × 1964 بكسل.

ويتميز كلا الحجمين بنفس تقنية Mini LED التي قدمتها الشركة للمرة الأولى عبر أجهزة آيباد برو في وقت سابق من هذا العام.

وتوفر هذه الميزة تعتيمًا محليًا على مستوى يتجاوز شاشات LED التقليدية. وذلك بالرغم من أنها لا تزال غير مطابقة تمامًا لمستوى لوحات OLED التي يستخدمها المنافسون مثل سامسونج.

وتتميز الشاشات الجديدة أيضًا بتقنية ProMotion من شركة آبل التي يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز، والتي تتيح معدلات تحديث أسرع.

وتقول الشركة إن أجهزة الحواسيب تضبط معدل التحديث تلقائيًا بناءً على ما تفعله. على سبيل المثال، تخفض معدل التحديث عندما تكون شاشتك ثابتة.

وتقوم ProMotion تلقائيًا بتغيير معدل التحديث لتتناسب مع حركة محتوى المستخدم عبر الشاشة للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية وجعل المهام أكثر سلاسة وأكثر استجابة.

وتوفر التقنية أيضًا خيارًا للمستخدمين لتعيين معدلات التحديث المقفلة، وهو أمر مهم لتحرير الفيديو أو حالات الاستخدام الأخرى التي تعتمد على إعدادات شاشة معينة.

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آبل تجلب معدل تحديث 120 هرتز لحواسيبها

تتميز شاشات Mini LED الجديدة بأنها أكثر سطوعًا أيضًا. وتوفر سطوعًا مستدامًا يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، و 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

كما تتميز بنسبة تباين مليون إلى واحد، ونفس Liquid Retina XDR التي تستخدمها الشركة لشاشة Pro Display XDR.

وتوفر الشاشات الجديدة أيضًا حوافًا أرق. ولكن مع نتوء على غرار آيفون للكاميرا الرئيسية.

علاوة على ذلك أعادت الشركة الموصل المألوف الذي يتميز بميزة الفصل السريع إلى هذه التشكيلة الأخيرة من أجهزة حواسيب ماك بوك برو المحمولة.

ويتميز منفذ MagSafe الجديد بالإصدار المغناطيسي السريع المألوف الذي كانت الشركة رائدة فيه في عام 2006، مما يمنع الحاسب المحمول من السقوط على الأرض إذا تعثر شخص ما بكابل الطاقة.

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