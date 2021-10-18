تقنية HDR وتحسينها لجودة المحتوى المرئي

تزايدت أهمية المحتوى المرئي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وذلك لانتشار الأجهزة الإلكترونية بمختلف أشكالها بدايةً من الهواتف الذكية ووصولًا لأجهزة التلفاز. وقد ظهرت تقنيات عديدة تعمل على تحسين جودة المحتوى، ومن أبرزها تقنية HDR.

وقد قوبلت تقنية HDR بانتقادات في بداية عهدها، وتم تشبيهها بتقنية التلفاز ثلاثي الأبعاد والذي لم تحقق النجاح المرجو منها. إلا أنها قد أثبتت فعاليتها الكبيرة في تحسين جودة المحتوى المرئي على مختلف الأجهزة والمنصات.

وتختصر كلمة HDR الاسم الكامل للتقنية، وهو النطاق الديناميكي/الحركي العالي، ووصفت هذه التقنية بأنها أهم تقنية في مجال المحتوى المرئي عمومًا، والفيديو خصوصًا، منذ أن تم ابتكار جودة العرض العالية HD. ويتم استخدام هذه التقنية في كلًا من الصور الثابتة، ومقاطع الفيديو.

اقرأ أيضًا: هل تكرر الهواتف القابلة للطي تجربة التلفاز ثلاثي الأبعاد

وتتيح هذه التقنية تقديم أفضل إضاءة ممكنة داخل الصور والفيديوهات، وكذلك أفضل تشبّع ممكن وأعلى دقة ممكنة للألوان. ويظهر ذلك بشكل واضح عند النظر للنقاط المضيئة والمظلمة داخل المحتوى الداعم للتقنية.

وذلك حيث يظهر التباين الكبير بين الضوء والظلام، حيث إن المناطق المظلمة تكون معتمة بشكل كبير، في ظل الإنارة الشديدة للمناطق المضيئة ضمن محتوى الصورة. وقد ظهرت التقنية في أنواع مختلفة، مثل HDR10 و HDR10+ وكذلك Dolby Vision.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تطرح دعم ألعاب Dolby Vision لمنصاتها

ميزات وأنواع تقنية HDR

تعتمد التقنية على تقديم أفضل مستويات ممكنة من الإضاءة، والتباين، وعمق الألوان كما سلف الذكر. وإلى جانب ذلك فإن دورها يصبح أكبر وأكثر عمًا عند دمجها مع الشاشات من نوع OLED، نظرًا لأنها تقدم تباين كبير بشكل افتراضي.

وفي الوقت الحالي يعتبر معيار HDR10 هو المعيار الأكثر انتشارًا، خصوصًا في أجهزة التلفاز. ويشير الرقم 10 إلى نطاق ألوان 10Bits. وتعد تقنية Dolby Vision المنافس الأهم لهذا المعيار، وتضم هذه التقنية كل ميزات HDR10 إلى جانب مميزات إضافية. كما أن أبرز مميزاتها هي خاصية التحكم في المدى الديناميكي في كل مشهد على حدة.

اقرأ أيضًا: يوتيوب تدعم رسميًا البث المباشر بتقنية ‏HDR

وتميزت تقنية Dolby Vision بدعمها للمحتوى الذي كان مصنوعًا بالاعتماد على تقنية HDR نفسها، في ظل عدم دعم HDR10 لمحتويات Dolby Vision.

ومن ناحية أخرى فإن واحد من أهم المعايير الحالية هو HDR10+ وهو معيار مفتوح يتم العمل عليه حاليًا. وسوف يقدم كل المميزات والخواص الموجودة في Dolby Vision إلى جانب كونه أرخص من حيث التكلفة على الشركات المصنعة.

اقرأ أيضًا: TCL تعلن عن تلفزيونات XL Collection

ويمكن للمستخدم مشاهدة المحتوى الداعم لتقنية HDR من خلال مشغلات Blu-Ray ذات الدقة 4K. كما يتم عرض محتوىٍ داعم لهذه التقنية عبر منصات مثل نتفلكس، وأمازون، وغيرها. كما يجب أن تكون الشاشة داعمة لهذه التقنية بالشكل الكافي.