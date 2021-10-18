مايكروسوفت قد تصمم معالجها لأجهزة Surface

تظهر قائمة الوظائف الحديثة أن شركة مايكروسوفت تبحث عن مدير لمعمارية النظام على الرقاقة SoC، وهو منصب بدوام كامل داخل قسم Surface.

وتحدد قائمة الوظائف المؤهلات الضرورية التي يجب مراعاتها للمنصب وبعض المسؤوليات. ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو ما لا تقوله صراحة، وربما تريد الشركة تصميم معالجها الخاص بها، تمامًا كما تفعل آبل.

وتقول قائمة الوظائف: هل أنت شغوف ببناء أجهزة وتقنيات رائعة؟ يعمل فريق Surface على إبراز تجارب الشركة مع الجيل التالي من الأجهزة. يتمثل جزء أساسي من استراتيجيتنا في جمع الإنتاجية والتنقل معًا من خلال الأجهزة التي تتيح تجارب جديدة. ومساعدة الأشخاص والمؤسسات على إطلاق العنان لإبداعهم وشغفهم وإمكاناتهم.

ويبدو أن الخطوة الكبيرة في سوق التكنولوجيا الاستهلاكية هذه الأيام هي أن تصمم الشركات معالجها الخاص بها بشكل أو بآخر.

وكانت آبل تصنع سلسلة شرائح Apple A لأجهزة آيفون وآيباد منذ فترة طويلة. ولكن يبدو أن جوجل بدأت باللحاق بالركب. حتى أن فيفو دخلت بمعالج الإشارة V1 imagine الخاص بها.

وليس من المستغرب أن تنضم مايكروسوفت. وذلك بالرغم من أن خططها الدقيقة لا تزال موضع الكثير من التكهنات والجدل. ولكنها تستعد لبعض الإجراءات الجادة في هذا المجال.

وباعتبارها واحدة من أكبر وأقدم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تمتلك الشركة خبرة في الكثير من جوانب هذه الصناعة.

اقرأ أيضًا: ثلاجة إكس بوكس الصغيرة أصبحت متاحة

مايكروسوفت قد تتبع آبل فيما يتعلق بالرقاقات

لن تكون مفاجأة إذا كانت عملاقة البرمجيات تصنع معالجها الخاص بها خلف الكواليس. ولكن قد يتغير ذلك قريبًا، خاصة مع الاتجاه السائد في سوق التكنولوجيا الاستهلاكية مؤخرًا.

وكانت هناك أيضًا شائعات عن شراكة بين مايكروسوفت و AMD عبر معالج مخصص. وبدلاً من معالج x86/x64 مثل رقاقات AMD Ryzen، يزعم أن هذا هو شريحة Cortex-X1 المستندة إلى ARM.

وقد يكون هذا بمثابة ضربة قوية لكوالكوم. ومع ذلك، فإن كوالكوم طورت شرائح SQ1 و SQ2 الموجودة في Surface Pro X بالاعتماد على معالجات Snapdragon 8cx Gen 1 و Gen 2 على التوالي.

يذكر أيضًا أن قسم هندسة السيليكون ككل مسؤول عن تحديد ميزات وقدرات SoCs التي يتم وضعها في أجهزة Surface. ومن الواضح أن الشركة تقوم حاليًا ببناء الجيل التالي من أجهزة Surface.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تغلق الإصدار الصيني من لينكدإن